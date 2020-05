Andi nakakamangha ang kaseksihan

Halos hindi makapaniwala sa kanilang paghanga kay Andi Eigenmann ang mga follower, supporter niya sa pinoste niyang larawan sa Instagram.

Nagpaskil si Andi ng silhouette full-body photo suot ang isang two-piece bikini. Hubog na hubog ang kaseksihan ng dating aktres sa pagkakahulma ng katawan mula sa aninong nabuo ng pagkakasinag ng araw sa kanyang katawan.

Hindi halos makapaniwala ang mga naka-follow kay Andi sa hubog ng katawan nito gayong sanggol pa lang ang bunso nito.

Parang hindi nanganak sa impis na tiyan ng aktres at pagkakaumbok ng kanyang puwet sa sariling anino.

Naglalaman ng kanyang formula kung paano alagaan ang katawan ang message caption ng kanyang post.

“Haven’t gotten a workout in for about 3 weeks now. There are times where we might feel unmotivated and that’s ok! But it doesn’t mean we should feel the need to “punish” ourselves or feel guilty about all the cake *we” ate last night! (Lol) A part of living a balanced life also means that days or times like this should also be ok, as long as we get back on track when we’re ready! Besides working out shouldn’t feel like punishment, it should always be a fun and enjoyable experience! This is another secret to being able to do it consistently, just like eating healthy.” (Rey Pumaloy)