Andi Eigenmann nagbubungkal ng lupa sa Siargao

Nauuso na ngayon ang backyard gardening tulad ng mga nasimulan na nina Coco Martin at Mylene Dizon. Ang latest celebrity na naki-join sa pagkakaroon ng sariling vegetable and fruit garden ay si Andi Eigenmann. Sa Siargao nagsimula ng kanyang pagtatanim si Andi habang may lockdown pa sa buong Luzon.

Isa raw ito sa gustong ma-achieve si Andi at ng kanyang partner na si Philmar Alipayo. Organic fruits and vegetables ang kinakain ng pamilya nila kaya imbes na mamili sila ay sila na ang magtanim at mag-ani para safe ang kinakain nila.

“Philmar and I have always wanted to grow our own food. And due to lockdown: he built a garden two weeks ago, that we filled a soil from the pigsty, chunks and chunks of kalabaw dung, and all of this food waste,” post ni Andi.

Hindi raw nahihiya si Andi na magkalkal ng lupa at maging putikan dahil para sa kalusugan daw ng kanilang pamilya ang tinatanim nila.

Ang mga tinanim ni Andi at Philmar ay papaya, watermelon, tomatoes, bitter gourd, snow cabbage, squash, avocadoes, and garlic, at marami pang iba. (Ruel Mendoza)