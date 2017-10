Andanar trinaydor ng DDS sa ‘iyot’ video

Hindi hihingi ng dispensa si Presidential Communications Operations Office (PCOO) Secretary Martin Andanar sa naging banat niya sa mga grupong taga-European Union na kulang sa sex kaya panay ang banat sa Duterte administration.

Sinabi kahapon ni Andanar na wala siyang kausap na media at wala ring taga-EU dahil sila-sila lang ng mga Duterte Diehard Supporters (DDS) sa Uni­ted Kingdom ang nagpalitan ng opinyon, pulitika at mga kaganapan sa bansa.

Bukod dito, sinabi ni Andanar na lahat ng DDS ay hindi rin naman natutuwa sa pakikialam ng ilang EU organizations, lalo na ‘yung pakikialam nila sa pulitika sa bansa, dahil hindi naman sila pinakikialaman ng Pilipinas.

“It was a private occasion in London with DDS. So it was a perfect timing to have an exchange of opinions, politics, update gano’n. We were really just having our own political exchanges na kami-kami lang–iyon ang context noon.

“Wala akong kausap na media, wala akong kausap na taga-European Union o mga opisyales­– kami-kami lang ‘yon,” pahayag ni Andanar.

Sinagot din ni Anda­nar ang mga mambabatas na bumatikos sa kanya at humiling na mag-sorry siya o kaya ay mag-resign.

Ayon kay Andanar, ang dapat mag-resign ay ang mga leader na nagdadala ng mga banyaga sa bansa para makialam sa pulitika ng Pilipinas.