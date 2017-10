Andanar, resign na – Villarin

Naniniwala si Akbayan Rep. Tom Villarin na dapat nang mag-alsa balutan sa kanyang puwesto si Presidential Communications Operations Office (PCOO) Secretary Martin Andanar.

Kaugnay ito ng iskandalong kinasasangkutan ni Andanar na tinawag nito na maiingay na kulang sa ‘iyot’ ang mga grupo sa Europe na kritiko ni Pangulong Rodrigo Duterte.

“I now think Andanar should tender his resignation for such despicable behaviour. It is highly condemnable to portray the EU in such language,” pahayag ni Villarin.

Dahil naging mamamahayag ay mas batid dapat di umano ni Andana­r kung ano ang tamang inaakto imbes na itrato ang mga kritiko sa naturang paraan.

Bilang isang cabinet official naman ay hind­i dapat nagbibitiw ng kabastusan o mahalay na kataga si Andanar na nakakasira sa bansa at sambayanan, ayon pa kay Villarin.

Nangyari ang insidente sa ‘meet and greet’ ni Andanar sa isang grupo ng mga Filipino sa Brighton, United Kingdom.