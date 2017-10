Andanar kinuyog sa ‘pala-iyot’ comment

Inupakan ng dalawang kongresista ang pagtaguri ni Presidential Communications Operations Office (PCOO) Secretary Martin Andanar na maiingay na ‘pala-iyot’ ang mga European organization na bu­mabatikos laban kay Pa­ngulong Rodrigo Duterte.

“I don’t think Filipinos deserve to be represented in such debauchery and perversity. It’s what we call now as Andanarspeak… nagpapaandar ala Dutertespeak,” banat ni Akbayan party-list Rep. Tom Villarin.

Hindi aniya dapat umaarte o umaasta ng ganito ang isang opisyal na kabilang pa naman sa mga gabinete na naatasang mamuno sa komunikasyon ng Punong Ehekutibo.

Iginiit din ng Akbayan solon na dapat humingi ng paumanhin si Andanar bunsod ng ‘paandar’ ng kahalayan nito.

“I think Andanar should apologize for such rude remarks and clean up his mouth as well as his office which is in disarray,” pagbibigay-diin ni Villarin.

Sa panig naman ni Ifugao Rep. Teddy Baguilat, tinawag nito na nakakahiya sa mga kababayan niyang bisaya ang hirit ni Andanar.

“Tama ba i-describe ng isang kalihim ang mga kritiko na kulang sa sex? Nakakahiya siya sa mga bisaya,” giit ni Baguilat.

Nauna rito ay binanatan ni Andanar ang mga grupo sa Europa na kritikal sa Duterte administration at tinawag na mai­ingay na kulang sa ‘iyot’.

Sa kanyang ‘meet and greet’ sa isang grupo ng mga Filipino sa Brighton, United Kingdom, binuweltahan ni Andanar ang mga grupong kontra sa pangangasiwa ni Pangulong Rodrigo Duterte na aniya ay puro lang ingay.

Ang ‘iyot’ sa wikang bisaya ay nangangahulugan ng sex. Kung ‘pala-iyot’, ibig sabihin nito ay mahilig sa sex ang isang tao.





Ang kontrobersiyal na komento ni Andanar, ipinanganak sa Cagayan de Oro City, ay naka-post sa Pinoy Ako Blog, isang anti-Duterte blog.