Ancheta atat kay Nambatac

Kung may isang bagay na gustong maangkin ang nobya ni PBA star Rey Chan Nambatac, ito ay ang kanyang apelyido.

Walang kiyeme nang inamin sa social media ng model girlfriend ni Rain or Shine cager Nambatac na si Kisha Ancheta na gusto na nitong kunin ang surname ng basketbolista.

“I like your last name. Can I have it?” paglalambing ni Kisha sa kanyang number one basketbolista sa kanyang Instagram story.

Hindi naman maikakaila ang kanilang pagmamahalan dahil nasisilip ng mga netizen na sweetness overload ang dalawa at panay ang bonding. (Aivan Episcope)