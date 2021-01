Ancajas vs J Ro sa April

Nakatakda na muling makipag-upakan si world champion Jerwin Ancajas matapos ang 6 na buwang pagkakatengga sa Tate.

Ayon kay Manny Pacquiao (MP) promotion president Sean Gibbons, aarangkada na si Ancajas kontra Mexican Jonathan Rodriguez para sa title defense niya ng International Boxing Federation (IBF) super-flyweight na sa April.

“The date we’re looking at is April. We’ve got to get in the ring by April,” ani Gibbons sa Power & Play podcast ni ex-PBA commissioner Jose Emmanuel ‘Nol’i Eala nitong Sabado. (Aivan Denzel Episcope)