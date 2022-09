Ancajas solido na porma ng wankata

KUMPARA sa unang pakikipagharap ni Jerwin Ancajas kay Fernando Daniel Martinez, mas maganda ang kondisyon ngayon ng former world champion ilang linggo bago ang kanilang rematch sa Oktubre 8 sa Dignity Health Sports Park sa Carson, California.

Ito ay ayon mismo sa manager/trainer ng 30-anyos na boksingero na si Joven Jimenez.

“His (Jerwin) condition is better now. He was able to take the weight early tody,” kwento ni Jimenez sa lumabas na ulat.

Tatapusin na ni Ancajas ang training camp niya sa Magallanes, Cavite at nakatakdang lumipad ngayong Sabado patungong Amerika, ipagpatuloy ang ensayo sa Wild Card Gym ni Freddie Roach sa California para sa rematch kontra Martinez.

Susubukang bawiin ni Ancajas ang dating hawak na IBF super flyweight crown na naagaw ng Argentinian na si Martinez noong Pebrero.

“Sa Wild Card gym na namin tatapusin ang training camp,” saad ni Jimenez.

Hawak ngayon ni Ancajas ang 33-2-2 win-loss-draw record kabilang 22 knockouts habang ang karibal niyang si Martinez ay may undefeated record na 14-0. (Aivan Episcope)