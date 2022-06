Anarkiy sa daan

Nitong nakaraang araw ng Linggo, dalawang tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang naging biktima ng pagkuyog at pambubugbug ng mga taga-Pasay habang nagsasagawa ng clearing operations laban sa mga e-trikes na illegal na bumabaybay sa EDSA. Ayon sa mga ulat, tinangkang bawiin ng mga tao ang mga nakumpiskang e-trikes na pinagmulan ng kaguluhan.

Sa ilalim ng ibang pagkakataon, maaring maunawan natin ang emosyon na dinaranas ng mga nahuli at kinuhanan ng e-trike. Alam natin na para sa karamihan sa kanila, dito nakasalalay ang kanilang kabuhayan at kung paano nila itataguyod ang kanilang mga pamilya. Para sa kanila, ang mga tauhan ng MMDA ang sagabal sa kanilang paghahanap-buhay.

Nguni’t, kailanman, hindi magiging wastong tugon ang karahasan. Nakuhaan ng video ang mga pangyayari mula sa MRT. Habang pinapanuod ang video, makakaramdam ka ng awa sa dalawang tauhan ng MMDA na ginagawa lamang ang kanilang sinumpaang tungkulin. Subali’t, mangingibabaw kaninuman ang malalim na galit sa mga namuno at sumali sa kaguluhan, lalong-lalo na sa mga taong tila ang gusto lamang ay makapanakit ng kanilang kapwa bilang ganti. Makikita sa video ang paulit-ulit na pananakit sa dalawa, maging nuong sila ay bagsak at nakahandusay na sa bangketa. Hindi natin masasabi kung ano ang maaring sinapit nila kung walang mga umawat sa kanila kalaunan.

Kasama sa labis na galit ko ay ang kawalang aksyon ng maraming tao sa paligid. Sa aking pananaw, malinaw naman na mali ang nagaganap na pananakit sa mga taong kumakatawan sa awtoridad, o maging sino pa man. Sinasabi na ang pagsasawalang-bahala sa isang kasamaan o maling gawain na nasasaksihan mo ay maihahantulad sa pagiging bahagi ng maling aksyon. Sa madaling salita, parang kasama ka na rin sa mga nananakit.

Hindi ako abogado at hindi ko alam ang mga detalye ng mga proseso ng batas. Subali’t, hindi ko maiwasan na magtanong at maghinanakit kung bakit nagiging matagal ang proseso ng batas para sa kasong malinaw na paglapastangan sa awtoridad ng pamahalaan. Naiintindihan ko na may mga tamang hakbang na dapat sundin, nguni’t sigurado akong kaya naman pabilisin ng pamahalaan ang mga ito. Mabilis ang kilos para sa mga sinasabing nanlaban sa mga pulis sa kadiliman ng gabi, maging walang mga saksi. Paano ang mga nanlaban sa awtoridad sa harap ng madla na may video pa? Hindi na raw makita ang mga suspek. Parang maski sino naman ang tanungin, ganito ang kanilang inaasahang mangyayari, lalong-lalo na nga at tumakbo na ang panahon.

Nasa gitna pa tayo ng kontrobersiya ng isang mayamang nagmamaneho ng SUV na, base sa video, sinagasaan ang isang gwardiya sa daan at lumisan sa pinangyarihan ng kaganapan. Talagang hinintay pa ng ating Philippine National Police kung kalian at paano nila gustong sumuko. Ganito na ba humantong ang kawalang ng kakayahan ng ating pamahalaan na ipatupad ang mga batas na maituturing na pangkaraniwan?

Sang-ayon ako kay Bong Nebrija ng MMDA, anarkiya na ang nagaganap. Ito ay ang kawalan ng kaayusan sa lipunan at pagsasawalang-bahala sa pamahalaan at sa mga batas. Nakakatakot lang isipin—baka magamit na dahilan ito para sa paggamit ng kamay na bakal.