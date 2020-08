Anakpawis chair tinortyur bago pinatay

Lumabas sa resulta ng isinagawang independent autopsy sa mga labi ni National Democratic Front of the Philippines (NDFP) consultant at Anakpawis chairman Randall Echanis na nagdusa muna ito bago pinatay.

Ayon sa forensic pathologist na si Raquel Fortun sa isang ulat, nadiskubre niya ang maraming mababaw na stab wound sa katawan ni Echanis maliban sa malalim na saksak nito sa likuran na nakapinsala sa kanyang aorta, pinakamalaking blood vessel sa katawan ng tao.

Ito umano ang kumitil sa buhay ni Echanis.

Taliwas sa mga report, hindi raw nagtamo ng mga tama ng bala si Echanis.

Paliwanag niya, posibleng napagkamalang gunshot wound ang blunt force trauma sa ulo ng biktima.

“If literally torture means suffering was inflicted, and in this sense, physical suffering, it looks like he sustained a lot of injuries first that were not intended to kill him outright and the final fatal injury was that stab wound. The implication is there,” ani Fortun.

Posible rin aniyang hindi lang iisa ang salarin at nasa tatlong armas ang ginamit laban kay Echanis.

May indikasyon din aniyang nanlaban ang 72-anyos na biktima.

Sinabi ni Fortun na maaaring ilabas sa susunod na linggo ang kanilang final autopsy report.

Samantala, naniniwala ang biyuda ni Echanis na si Erlinda na “politically motivated” ang pagpatay sa kanyang asawa at may kaugnayan sa pagiging NDFP consultant nito at Anakpawis chairman.