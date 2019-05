Anakalusugan-Doc Willie: Partner sa health

TINIYAK ng tambalang Anakalusugan Party-list at senatorial candidate Doc Willie Ong na tututukan nila ang pagsulong ng mga batas pangkalusugan kung papalaring manalo sa halalan sa Lunes.

“Kailangan ko ng partner sa House of Representatives para sa pagbabalangkas ng batas na magtataguyod at mangangalaga sa kalusugan ng lahat ng Pilipino,” ani Doc Willie.

“Ang Anakalusugan party-list ay ang tunay na maaasahang partner sa Kongreso na kakatawan sa ating lahat — mahirap man o mayaman — dahil walang pinipiling estado sa buhay ang usaping pangkalusugan,” dagdag pa ni Doc Willie.

Ikinalugod naman ni Anakalusugan Party-list nominee Mike Defensor ang patuloy na pag-angat ni Doc Willie sa survey ng mga senatorial bet.

“We’re very happy sa magandang showing ni Doc Willie sa survey ng mga senatoriable. Hindi kami nagkamali sa pag-team up kay Doc Willie upang sabay naming maitaguyod, in both houses of Congress, ang mga re­levant health bill na may profound impact sa kalusugan ng ating kababa­yan,” ani Defensor.

Ayon kay Defensor, mas lalong kailangan ngayon sa Kamara at Senado ang mga mambabatas ng bihasa hindi lamang sa pagsulong ng mga batas kundi may malalim na kaalaman sa kalusugan base sa siyensiya at pormal na pag-aaral.

Isa sa dapat pagtuunan ng pansin ang Implementing Rules and Regulations ng kasasabatas pa lamang ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte na Universal Health Care (UHC) Law.

Bagama’t malinaw na ang UHC ay para sa lahat ng Pilipino, hindi pa umano plantsado ang ilang mga bahagi nito at baka kailangan pang rebisahin sa pamamagitan ng mga bagong panukala upang maging isang tunay na inclusive health care system.

“Ang malaking hadlang sa isang totoong universal health care system ay ang financing mechanism o kung saan huhugot ang gobyerno sa isang inclusive na sistemang pangkalusugan. Makakatulong ang alyansa namin ni Doc Willie, kung sakaling palarin kaming maupo, sa pag-tutok dito at sa iba pang importanteng issues hinggil sa UHC,” dagdag pa ni Defensor.