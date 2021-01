Sa murang edad ay hinahasa na ni retired PBA banger Doug Kramer ang bunso nitong anak na si Gavin.

“Will guide you the best I can Gavin,” caption ng former Phoenix Fuel Master star sa kanyang Instagram story habang seryosong pinagmamasdan sa paglalaro ng basketball ang kanyang unico hijo.

“The rest is up to you,” dagdag na suporta pa nito.

Bentahe ito sa kanyang bunso dahil ang tatay na niya mismo ang magiging coach nito. (Aivan Episcope)