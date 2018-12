Anak nina Robin, Mariel  nag-inarte sa Aljur, Kylie kasal

Super worried si Mariel Rodriguez-Padilla para sa kanyang toddler daughter na si Maria Isabella ilang minuto bago naganap ang kasalan nina Aljur Abrenica at Kylie Padilla. Super worried si Mariel Rodriguez-Padilla para sa kanyang toddler daughter na si Maria Isabella ilang minuto bago naganap ang kasalan nina Aljur Abrenica at Kylie Padilla.

Sa Instagram post ni Mariel ng larawan nila ng kanyang anak, sinabi niyang nag-tantrums ang bata, na baka hindi ito makalakad sa wedding bilang flower girl.

Sa caption ay nagpasa­lamat muna si Mariel kina Aljur at sa stepdaughter niyang si Kylie sa pagkuha kay Isabella bilang flower girl.

“I wanted to say it in my speech but I forgot to say many of the things I intended to say hehe. @kylienicolepadilla and @ajabrenica thank you so much for making @mariaisabelladepadilla one of the flower girls to your beautiful wedding. She may not remember it but I will never forget…THANK YOU,” sabi ni Mariel.

Dito sa parteng ito ng kanyang mensahe ibinahagi ni Mariel ang muntik-muntikanan na ngang hindi matuloy sa kanyang paglalakad sa wedding aisle ang anak.

“Minutes before ‘walking’ down the aisle Isabella threw the biggest tantrum of her life, honestly I was worried we weren’t going to make it…” sabi pa niya.

Pero ayon na rin kay Mariel, nabasbasan daw ang kasal nina Aljur at Kylie kaya naman niloob ng Diyos na mawala sa sistema ng anak ang pagta-tantrums.

“But this wedding, this marriage, is so blessed that when it was time to go Isabella was able to get it out of her system so here we are…shoeless…entering of the most memorable ceremonies we have ever attended.”

Ikinagulat ng mga netizen ang naganap na wedding dahil hindi nagbahagi ng anumang hint sina Aljur at Kylie sa social media ng date at detalye ng kanilang kasalan.

Coco natakot mapahiya kay Vic

Kinumpirma ni Vic Sotto ang pagpapaubaya niya ng halos lahat ng creative aspect kay Coco Martin sa pelikula nilang “Jack Em Popoy: The Puliscredibles” na pinagbibidahan din ni Maine Mendoza.

Sa chikahan kay Coco ay kinuwento niya na nang magkaayos sila ni Vic sa nasabing film project, agad na niyang trinabaho ang script at iba pang angle sa production.

Lumabas na si Coco ang halos lahat na nagmaniobra ng vital parts ng pelikula, na dating ginagawa ni Vic sa kanyang mga MMFF movie entries.

Sabi ni Vic sa interview ng “Abantelliling” sa kanya hosted by yours truly at ni Dondon Sermino, gusto raw niyang maka-experience ng bagong ideas sa kanyang pelikula.

Say pa ni Vic, gusto niya ng fresh ideas mula sa isang dedicated, passionate actor na gaya ni Coco. At hindi raw siya binigo ni Coco dahil kakaiba ang prinisinta nito sa kanila.

Pagmamalaki pa ni Vic sa interview na kung ano raw ang nasisilip ng mga tao sa trailer ng kanilang pelikula, wala pa ito sa mapapanood nila sa buong movie.

Bilib si Vic kay Coco dahil trinabaho nito ang creative part ng pelikula para hindi ito mapahiya sa kanya.

Gerard Salonga eeksena sa Malaysia

Pinuri at kinongratulate ni Lea Salonga ang kanyang younger brother na si Gerard Salonga sa bago nitong achievement sa kanyang trabaho bilang conductor ng harmonic symphony orchestra.

Nag-tweet si Lea ng susunod na project ni Gerard sa January 2019 bilang conductor ng Malaysian Philharmo­nic Orchestra.

“My little brother, y’all. As always, I am the proudest big sister for EVERYTHING this man does,” sabi ni Lea.

Makikita rin ang tweet ni Gerard na, “Friends, I’m very happy to share with you that in January 2019, I will begin my term as Resident Conductor or the Malaysian Phiharmonic Orchestra.”

Sinigurado naman ni Gerard na hindi niya iiwan ang ABS-CBN Philharmonic Orchestra.

“I will stay on as MD (musical director) of the ABS-CBN Philharmonic. Hope to see you at the concerts!” sabi pa ni Gerard.