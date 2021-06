Anak nina Regine, Ogie ginamit sa kalokohan

Magla-live na uli ang ‘ASAP Natin ‘To’ on Sunday unlike noong last episode nila na replay sila, huh!

According to Ogie, makakasipot na raw siya uli sa show after ng ilang absent niya. Siyempre, nandoon din ang misis niyang si Regine Velasquez-Alcasid.

Kinumusta ko nga pala sa singer-songwriter ‘yung fake Facebook account ng anak niyang si Nate.

Nairita si Ogie, pati si Regine, dahil sa panggagamit sa anak nila samantalang wala pang Facebook account ang bata.

Isang kaibigan ng mag-asawa ang nag-report sa Facebook ng tungkol sa panggagamit kay Nate, pero sabi ni Ogie, wala pa raw siyang latest update kung natanggal na ba ang fake account ng kanilang anak.

Ay, nakakaloka rin talaga ang ibang mga walang magawa sa buhay at nagnanakaw ng identity ng kanilang kapwa, ‘noh?!

***

Sylvia 3 linggo nawalay sa pamilya

According to Sylvia Sanchez, enjoy siya sa lock-in taping nila ng “Huwag Kang Mangamba” series ng ABS-CBN.

Ok daw sila dahil lahat ng health and safety protocols ay sinusunod nila.

Ok din daw ang mga kasama niya sa lock-in taping.

Pero dahil three weeks na sila halos sa kanilang ‘bubble’ ay excited na rin si Sylvia at uuwi na muna sila sa Saturday.

Hindi nga pala nasagot ng nanay ni Arjo Atayde ang tanong ko kung ilang cycles pa ba ang lock-in taping nila.

***

Sharon ayaw pang umuwi ng Pinas

Dalawa sa Team Sharon ang nakatsikahan ko at inusisa na rin kung pagkatapos ba ng Moderna second dose vaccination ni Sharon Cuneta ay uuwi na ba ng Philippines ang Megastar?

Hindi pa raw sure, sabi ng dalawang tinanong ko.

“Wala pang pasabi si Mega kung uuwi na ba siya,” sey ng isa.

As of now, nasa Calabasas, California area si Sharon.

Kagagaling lang ng Megastar at ng mga kasama niyang sina Anna Melissa Dasig at Peachy Mariano sa Las Vegas, Nevada.