Anak nina Jodi, Lacson inilantad ang dyowa

Wow! At 14, may girlfriend na ang nag-iisang anak ni Jodi Sta. Maria na si Thirdy Lacson na parang kailan lang ay kasa-kasama ng aktres sa ilang showbiz events at mga travel nito here and abroad.

Parehong nag-post si Thirdy at girlfriend nitong si Viona Serrano sa kani-kanilang Instagram ng larawan nilang magkatabi habang magkayakap at nakahiga, Sabado ng gabi na may caption na 7th😊❤ sa IG account ng binatilyo at sa IG account naman ng kasintahan nito na nireply-an naman niya ng happy 7th!!!❤ na sinagot naman ito ni Viona ng thank u for today bebe!

Kung iisipin natin at hindi tayo nagkakamali, ang ibig sabihin ng 7th na caption ni Thirdy ay posibleng seventh monthsarry nila ng dalagita bilang mag-jowa. Ilan din sa mga kaibigan nila ang bumati sa kanilang monthsarry.

At a young age ay kapansin-pansin na rin ang magandang katawan ni Thirdy, as in with abs at toned body dahil sa pagwo-workout habang tayong lahat ay on quarantine pa rin, na nai-post ni Jodi sa kanyang IG stories last month ang photos ng anak while working out.

Anak ni Jodi si Thirdy sa dati nitong asawa na si Pampi Lacson na anak ni Senator Ping Lacson. Si Iwa Moto naman ang kasalukuyang beloved partner ni Pampi at may six-year-old daughter sila na ka-close ni Thirdy, at may inaasahang panibagong baby next year ang dalawa.

Ang nakakatuwa ay magkakasundo sina Jodi, Iwa at Pampi.

For sure, interesado ang lahat kung ano ang reaksyon ng tatlo, lalo na sina Jodi at Pampi na may karelasyon na si Thirdy.

Make up ni aktres nilangaw sa merkado

Nagulat daw ang mga executive at sales staff ng isang kilalang makeup brand na hindi pa raw nauubos hanggang ngayon ang cosmetic items na ineendorse ng isang sikat na artistang babae!

Kahit na ilang weeks lang daw bago mag-umpisa ang lockdown due to pandemic ay inasahan pa rin nilang madaling mauubos or konti lang ang matitirang cosmetic items na ineendorso ni female celebrity, dahil popular nga ito, kaya nga raw ilang libong piraso ang minanufacture ng makeup company. Ang siste, hindi raw umabot ng isang milyon ang sales ng ini-endorse na cosmetic items ng female star (at iba pang mga gamit pampaganda) noong i-launch daw in their stores nationwide.

Noong una raw kasi nilang kinuha ang isang famous actress ay ilang araw lang ang binilang ay sold-out na cosmetic item na inendorso nito and on the day of its launch, umabot daw ng ilang milyon ang kinita kasama ang ibang beauty products.

Ano kaya ang nangyari sa star power at influence sa kanyang supporter ng sikat pa rin namang artista na ito? Kunin pa rin kaya siya ulit ng well-known makeup company?