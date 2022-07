Anak ni Pops sasabak sa Hollywood

Beverly Hills, CA. — Alam mo, Dondon (my dear editor), enjoy si Pops Fernandez sa pakikipag-bonding sa mga anak na sina Robin at Ram Nievera habang nasa Amerika siya.

Naka-base na rin dito ang mga anak niya. Si Robin is into music din like her and Martin Nievera, pero si Ram, mas gustong gumawa ng special computer effects, kaya naman sa isang pelikulang prinodyus ng Concert Queen ay nasubukan doon ang special skill na ‘yon ng kanyang bunsong anak.

Actually, puwedeng-puwede ngang maka-penetrate sa isa sa mga animation companies sa Hollywood si Ram, pero dahil wala pa itong masyadong experience ay nag-enroll muna ito para mas mahasa pa.

Ang maganda kay Ram, kung noong nasa ‘Pinas siya ay medyo shy siya at kapag kinausap mo lang ay saka magsasalita, ngayon daw ay malaki na ang nabago rito.

“Madaldal na rin siya. Mas sanay na. Nakikipag-usap na,” sabi ni Pops na ikinuwentong nawala na ang pagka-shy ng kanyang bunsong anak.

Anyway, sa chikahan namin kahapon, naikuwento ni Pops na gusto na niyang umuwi ng ‘Pinas sa Wednesday.

“Sana I can leave ne on Wednesday. Need to be back na rin sa atin dahil kailangan kong tutukan ‘yung ‘Four Kings and a Queen’ concert namin sa Newport Performing Arts Theater sa Resorts World Manila. Malapit na rin ‘yon, August 26 & 27 na kasi ‘yon,” sey ni Pops.

Kailangang tutukan ‘yon ni Pops dahil co-producer siya at hindi basta magpe-perform lang.

Kahit ang pagma-market no’n ay si Pops ang mag-aasikaso.

Actually, inaayos na nga ni Pops pati ang presscon ng ‘Four Kings and a Queen’ Manila concert at gusto raw niya na face to face dahil nami-miss na rin niya ang entertainment press.

Siyanga pala, sa mga pilit pa ring nagtatanong — hindi nagka-COVID-19 si Pops katulad ng akala ng iba nang maurong ng isang linggo ang Las Vegas, Nevada concert nila. May nag-positive sa team nila at dahil na-exposed siya, nag-quarantine rin siya at may ibang mga event na sumabit.

“Scary rin kasi nga I was exposed doon sa nag-positive,” chika pa niya.

Raymond maraming pasabog sa YT ni Toni

Noong Sunday ay nag-streaming na sa Toni Gonzaga Studio YouTube channel ang guesting ni Raymond Gutierrez sa ‘Toni Talks’ show ng TV host-actress.

Marami ang nakagusto sa episode na ‘yon ng chikahan nina Mond at Toni.

‘Kaaliw na naikuwento ni Mond na isa si Toni sa una niyang nakatrabaho sa GMA-7 nang mag-host sila ng isang segment sa ‘S-Files’, pero two weeks lang daw ay biglang nag-goodbye na ang TV host-actress dahil lumipat na ito sa ABS-CBN.

Naikuwento rin ni Mond na ilang beses silang nag-away noong araw ng nanay niyang si Annabelle Rama dahil pinipilit siya ni Bisaya na mag-artista like his twin-brother Richard, pero hosting daw talaga ang gusto niya.

Hindi rin daw kasi niya kaya ang ginagawa ni Richard na nasa taping ng almost 24 hours.

Marami pang mga revelation si Mond sa interbyung ‘yon sa kanya ni Toni, kaya dapat lang na panoorin ‘yon sa YouTube.

Anyway, sabi sa akin ng isa sa mga tao ni Toni, si AC Sales, ang mga nakapanood daw ng interbyung ‘yon ay magaganda ang mga komento about Mond.

Bongga!