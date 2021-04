Anak ni Pippen kakatok sa NBA

Ilista na sa mga mock draft ang pangalan ni Scotty Pippen Jr.

Inanunsyo ng anak ni six-time NBA champion Scottie Pippen ang pagpasok niya sa 75th NBA Draft 2021.

“We all have dreams and I am ready to pursue mine. Therefore, I will be declaring for the 2021 NBA Draft while retaining my collegiate eligibility,” pahayag Sabado ni Pippen Jr.

Naglaro si Pippen sa Vanderbilt kung saan nag-average ng 20.8 points at 4.8 assists kada laro.

Tatangkain ni Scotty na makapasok ng NBA na walang kinukuhang agent, ibig sabihin ay puwede pa siyang bumalik sa Vanderbilt sakaling mabigong makakuha ng slot sa anumang pro team. (Ray Mark Patriarca)