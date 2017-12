Anak ni Napoles absuwelto sa tax evasion

Mistulang unti-unti nang nakakalusot sa mga kasong isinampa laban sa kanila ang pamilya ng tinaguriang utak ng pork barrel scam na si Janet Lim-Napoles.

Naglabas ng isang reso­lusyon noong Dis­yembre 6, 2017 ang Third Division ng Court of Tax Appeals (CTA) na nagbabasura sa P17 million tax evasion case laban sa anak ni Napoles na si Jeane Catherine dahil sa kawalan ng sapat na ebidensiya.

Kinasuhan si Jeane Catherine ng tax evasion kaugnay sa kinukuwestiyong pagmamay-ari nito na Ritz Carlton condominium unit sa Los Angeles, California na nagkakahalaga ng P54.73 milyon at ng mga lupang sakahan sa Pangasinan na umaabot sa P1.49 milyon ang halaga.

Sa naturang resolus­yon, inihayag ng CTA na hindi nagawang patunayan ng prosekusyon na nabigong bayaran ni Jeane Catherine ang kanyang income tax mula noong 2011 hanggang 2012.

“The prosecution failed to prove that there is any income tax due from accused, creating reasonable doubt as to the guilt of the accused,” bahagi ng resolusyon ng CTA Third Division.

Matatandaang nag-viral sa social media ang mga larawan ni Jeane Catherine kung saan ipi­nakita ang bonggang lifestyle nito habang nasa ibang bansa.

Kumalat pa ang litrato nito sa social media na nakikipag-party-party, nakasakay sa limousine, may mga suot na mamahaling alahas at ang bathtub na puno ng pera.

Nauna nang pina­walang-sala ng Court of Appeals (CA) si Janet Lim-Napoles sa kasong serious illegal detention kaugnay ng diumano’y pagdukot at pagkulong sa kanyang dating empleyado at kaanak na si Benhur Luy.

Si Luy ang panguna­hing testigo ng pamahalaan sa pork barrel scam na isinampa laban kay ­Napoles at sa ilan pang mga mambabatas kabilang na sina dating Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Ramon ‘Bong’ Revilla Jr.

Inilabas ng CA ang kanilang desisyon sa naturang kaso noong Mayo 5, 2017 kung saan binaligtad nito ang naunang hatol ng mababang hukuman na napatunayang nagkasala si Napoles.





Sa kanyang reklamo, sinabi ni Luy na ikinulong siya ni Napoles at ng kapatid nitong si Reynald Lim sa loob ng tatlong buwan upang hindi mabunyag ang pork barrel scam o ang paghuthot sa bilyon-bilyong pisong halaga ng Priority Development Assistance Fund (PDAF) ng mga mambabatas na idinadaan sa mga pekeng non-government organizations na itinayo ni Napoles.

Dahil sa mga natu­rang desisyon, pinanga­ngambahan na baka makalaya rin bandang huli si Napoles sa mga kasong kinakaharap sa pork barrel scam katulad ng nangyari kina Enrile at Jinggoy na kapwa pansamantalang nakakalaya na ngayon.