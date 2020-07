Anak ni Joker Arroyo nirapido mga opisyal ng gobyerno

Aktibo sa paghahayag ng kanyang mga saloobin sa mga isyu sa bansa ang anak ng yumaong senador na si Joker Arroyo.

Sa kanyang Twitter account @MaoiArroyo, kabilang sa pinukol niya ang isyu sa citizenship ni ABS-CBN chairman emeritus Gabby Lopez.

“So according to Cong Marcoleta, kasalanan ni Gabby Lopez na napanganak siya sa America. Same logic ng mga ayaw bumoto kay Bam last election “dahil Aquino siya” (as if naman kayo wala naman kayong pinsang tanga). Wow. Sobrang pinili niya maging Amerikano Sir. In the womb Pre,” sey niya.

“Truth: Gabby Lopez was born to Filipino parents so that makes him Filipino accdg to our laws. He was born in the US which makes him American accdg to US law. If you have an issue as to where he was born perhaps you’d like to summon his parents to testify. Moron,” dagdag niya. (IS)

https://twitter.com/MaoiArroyo/status/1281146019250462720

https://twitter.com/MaoiArroyo/status/1281187130996219905