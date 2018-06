Anak ni Johnny Depp malubha

Nasa malubhang kalagayan nga­yon ang anak ng Hollywood actor na si Johnny Depp sa ex-wife niyang si Vanessa Paradis na si John Christopher ‘Jack’ Depp III.

Sixteen years old na si Jack at matagal na raw itong may ‘serious health issues’.

Dahil dito ay hindi na um-attend ng premiere night si Vanessa ng bago niyang pelikula na ‘A Knife in the Heart’ sa Paris.

“Unfortunately, Vanessa Paradis was not able to join us tonight, she had to be absent because of her son’s serious health problems,” ayon pa sa French outlet Public (via People).

Wala pang comment pareho sina Depp at Pa­radis tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng anak nila.

Nasa kanyang European tour ngayon si Depp kasama ang kanyang rock band na The Hollywood Vampires.

Hindi pa alam kung nag-cancel or nag-postpone ng kanilang gig ang banda dahil sa sakit ng anak ni Depp.

Nagsama bilang mag-asawa sina Depp at Paradis mula 1998 hanggang 2012. May dalawang anak sila na sina Lily-Rose Depp (19 years old) at si Jack Depp.

Parehong malapit ang mga bata kay Depp kahit na nag-divorce na sila ni Paradis.

Sunod na pinakasalan ni Depp ay ang actress-model na si Amber Heard noong 2015. Nag-divorce sila noong 2017. Wala silang naging anak, pero naging malapit si Amber sa mga anak ni Depp. (Ruel Mendoza)