Anak ni Gretchen ligtas na sa dengue

Walang pinipili ang dengue. Hindi lang mahihirap ang tinatamaan nito, dahil kahit ang pinakamayaman ay biktima rin ng dengue.

Makikita sa mga Instagram story ni Gretchen Barretto ang kuwento niya sa pagkakaroon ng sakit na dengue ng anak niyang si Dominique Cojuangco. Nasa St. Lukes hospital nga sila kung saan ay ilang araw na raw naka-confine ang anak niya.

“Love & support for my little one @dominique. It has been one hell of a ride the past 2 weeks, on & off fever etc. She is now recovering from dengue. Shout out to my angels @mimiyque @pattympineda @wenago @mirandanats & the kids for all the love. St. Lukes global emergency room & the whole staff 16th floor. Thank you so much you can tell, my eyes says it all. I am needing some sleep,” sey niya.

Pero siyempre, ang kaibahan lang, kapag mahirap ka, mas madalas sa kamatayan nauuwi ang dengue, lalo na sa mga natatakot magpunta sa ospital. Maraming pamilya na tinitiis na lang ang sakit, dahil walang pambayad sa ospital, doktor.

Well, ligtas na nga sa dengue si Dominique, at makikita nga na nagkakasayahan na sila sa loob ng ospital (na iisipin mong hotel room) ng mga kaibigan niya.

Alice diyosa pa rin, walang kupas ang ganda

May bagong pinagkakaabalahang titigan sa Edsa ngayon, headturner kumbaga, na kapag nakita mo, babalik-balikan mo. Sisipat-sipatin mo, na teka lang, sino ba tong girl na to, bakit ang ganda-ganda?

Diyosa, walang kupas, effortless ang kagandahan, na tipong kahit may misis ka na, gugustuhin mo pa rin siyang maging dyowa.

Ganiyan nga ang dating ni Alice Dixson. Na hindi nga raw tumatanda, at looking fresh pa rin hanggang ngayon.

Sabi nga ng isang 27 year old na pamilyadong lalaki, bata pa lang siya ay crush na niya si Alice. At hanggang ngayon, ito pa rin ang pantasya niya, at alam daw ng misis niya niya ‘yon.

Well, kung makikita mo nga si Alice ngayon, you will not believe na magpi-50th na rin siya.

Sabi nga ni Alice, sobrang inaalagaan talaga niya ang sarili niya, dahil naniniwala siya sa sistemang ‘aging gracefully’.

“When we reach a certain age, some of us would still want to look and feel good about ourselves and there is absolutely nothing wrong with that,” say pa niya.

At hindi naman niya itinatanggi na may tulong din ng siyensiya ang kanyang kagandahan. Hindi niya ikinahihiya na endorser siya ng Belo Medical Group (BMG). Naniniwala siya na ang kagandahan ay pribiliheyo that women should enjoy and it is her choice to take care of her body the way she wants to.

Sumailalim nga si Alice sa Belo Ulthera Plus dahil aminado siyang nagkakaroon na rin ng mga wrinkle ang kanyang balat sa mukha, lalo na sa parteng baba, at pisngi, at pati na rin sa ‘laugh lines’.

“Ulthera lifted and tightened my skin and everyone notices it. They thought it was my makeup but I told them it was Ulthera. It’s been about a month now since my treatment and it really improved the fullness and glow of my face,” sambit pa ni Alice.

Giit pa ni Alice, walang masama kung gawin ng isang babae ang lahat para mapanatiling bata, maganda ang itsura niya.

“Set your beauty goals. It’s your skin. It’s your body. Take care of it the way you want it.”