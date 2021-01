Anak ni Gloria epal sa Sinopharm

Biglang lumutang ang pangalan ng isang anak ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo sa pagdinig ng Senate Committee of the Whole ukol sa COVID-19 immunization program ng gobyerno.

Inusisa ni Senador Risa Hontiveros ang Food and Drug Administration (FDA) kung naging interesado ba si Pampanga Congressman Mikey Arroyo at ang kompanya nitong LTA Inc. na maging distributor ng Sinopharm sa Pilipinas.

Sinabi ni Hontiveros na isang Juan Miguel Arroyo ng LTA Inc. ang nagpadala ng email kay FDA Director General Enrique Domingo at sa Vaccine Experts Panel Secretariat noong Nobyembre 10.

Walang body ang email subalit naglalaman ito ng dalawang attachment tungkol sa Sinopharm.

“I asked the FDA if they were able to find out the `Juan Miguel Arroyo of LTA, Inc.’ who that was, who sent them an empty email with attachments of Sinopharm,” sabi ni Hontiveros.

“The FDA has since confirmed that the email from Juan Miguel Arroyo of LTA, Inc. is from incumbent Representative Mikey Arroyo, dito po sa FDA letter. Could I please ask the FDA, to your knowledge, Director General Domingo, is LTA Inc. going to be one of the distributors of Sinopharm?” tanong pa ng senador.

Kinumpirma naman ito ni Domingo: “He did send the email to the VEP, pagkatapos po sumagot ang VEP na nagtatanong kung ano ang intention and there was no further communication after that.”

Subalit hindi naman umano nag-apply ang LTA Inc. ng license para makapag-operate bilang pharmaceutical importer at hindi pa rin kumukuha ng emergency use authorization for local use ang Sinopharm.

“Kahit itong paunang pagpaparamadam ng LTA Inc. kaugnay ng Sinopharm ay nakakabahala ng kaunti because of LTA’s track record,” ayon naman kay Hontiveros.

“I remember po, LTA helmed by the former first gentleman [Jose Miguel Arroyo] ay nasa sentro ng tinatawag na chopper scam subject of a pending case before the Sandiganbayan,” dagdag pa nito.

Mikey dumipensa

Nilinaw naman Cong. Arroyo na walang ibang intensiyon ang pinadala niyang email sa FDA kundi ang makatulong at magbahagi ng dagdag na impormasyon kaugnay sa bakuna na ginagawa naman hindi lamang siya kundi maging ng ibang lokal na opisyal.

Pahayag pa ni Arroyo sa Abante, alam umano ng FDA na hindi lang naman siya ang nagtatanong kaugnay sa bakuna kundi maging ang mga mayor at gobernador. (Dindo Matining/Eralyn Prado)