Anak ng pinatay na Anakpawis chair, inaresto

Dinakip si Amanda Echanis bilang parte umano ng komunistang grupo, ayon kay Philippine National Police (PNP) chief General Debold Sinas.

Si Amanda, anak ng National Democratic Front of the Philippines peace consultant at Anakpawis chairman Randall Echanis na matatandaang pinaslang sa kanyang bahay, ay naaresto dakong alas-8:30 ng umaga nitong Miyerkoles sa Brgy. Curupian, Baggao, Cagayan.

Ito’y inaresto sa bisa ng search warrant sa kasong Illigal Possesion of Firearms at Illigal Possession of Explosive.

Base pa sa ulat ng pulisya, si Amanda ay umano’y finance officer ng West Front-Komiteng Probinsya ng Cagayan ng Cagayan Valley Regional Party Committee ng New People’s Army.

Itinanggi naman ni Sinas ang akusayon ng Anakpawis party-list na planted umano ang mga nakuhang baril at pampasabog sa bahay. (Edwin Balasa)