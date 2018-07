Anak ng Batangas ex-mayor timbog sa droga

MAKARAAN ang halos kalahating oras na habulan at makabangga ng apat na sasakyan, naaresto ng mga pulis ang isang lalaking napag-alamang anak ng dating mayor ng Tanauan, Batangas kamakalawa nang hapon.

Nakumpiska pa sa kotse ng suspek na kinilalang si Frederick Lirio y Almeda, anak ni da­ting Tanauan City mayor Paquito Lirio, ang limang sachet ng shabu na may timbang na 20 gramo at may street value na P136, 000.

Batay sa report ng Tanauan City police, nagsimula ang habulan sa bayan ng Sto. Tomas, matapos na hindi huminto ang suspek na nagmamaneho ng isang walang plakang Honda Civic nang ito ay parahin ng mga nagmamando ng trapiko na mga tauhan ng Provincial Highway Patrol Team (PHPT)- Batangas dakong alas-kuwatro nang hapon.

Pinasibad nito ang sasakyan patungo sa direksyon ng Tanauan City at nakabangga pa ito ng isang Kia Sedan, isang tricycle at isang motorsiklo.

Naabutan lamang ito ng humahabol na mga HPG nang sumalpok ang kotse nito sa isang nakaparadang Honda City.

Naaresto ang suspek at ngayon ay nakakulong na sa Tanauan City police station locked up cell at nakatakdang sampahan ng kaso.

Batay sa record ng pulisya, dati na ring naaresto ang suspek nang mang-agaw ng isang kotse sa Tagaytay City noong February 2007.