Ana binabangungot dahil kay Kit

Sa kabila nang matinding pasa, sakit at trauma dahil sa pambubugbog na natamo diumano ni Ana Jalandoni sa boyfriend na si Kit Thompson, nais pa rin daw niyang makausap ito at tahasan din sinabi na kaya pa rin niyang patawarin.

Tila nagulat nga ang ilan sa press na nasa presscon ni Ana sa naging sagot nito kung sakali at makakaharap niya si Kit, ano ang magiging mensahe niya rito.

Instead na sumbat o galit, umiiyak na may concern pa rin na sabi ni Ana na sasabihin niya raw kay Kit, “Kit, Fix yourself. Fix yourself.”

Dugtong pa niya, “Mahal ko nga po talaga ang tao. Pero siyempre, ‘yung galit, nando’n po ‘yun. Kaya nga po namin pinursue ang case, ‘yung galit po, idadaan po natin sa tamang proseso.

“Bilang tao po, maraming nagagawang hindi maganda dahil sa emotion and everything. Pero, tao rin ho ako. May consequence ho lahat ng ginagawa natin.”

Nag-sorry naman daw kasi si Kit noong una niyang maranasan na nasampal siya nito. At most likely, katulad ng ibang mga babaeng in-love, aasa talaga na magbabago at hindi na mauulit, sa kabila nang nabanggit ni Ana na may ‘anger management issue’ talaga ang boyfriend.

Sa ngayon, nag-a-undergo na raw ng counseling si Ana.

Umiyak si Ana na pinakahirap daw siya sa gabi dahil hindi siya makatulog at madalas na naiisip ang nangyaring pambubugbog sa kanya.

“Doon po ako hirap, talagang natatakot ako. Sa hospital, hindi ako natutulog. Nahihirapan po ako,” pag-amin niya.

At pinatotohanan din ito ng lawyer niya na si Attorney Faye Singson na tuwing nakakausap daw niya ito, ‘yon daw talaga ang sinasabi sa kanya, na hindi ito nakakatulog, na parang lagging binabangungot.

At kung pagkatapos nga ng lahat ng ito, matagpuan pa rin nina Ana at Kit na magkaayos at magkabalikan, binigyang-diin na ng lawayer ni Ana na si Attorney Faye na tuloy pa rin ang kaso laban kay Kit dahil hindi na private case ang 2 counts of violence against women and children (RA 9262) na isinampa rito, instead it’s a case versus people of the Philippines na. Bukod pa sa dalawang case na illegal detention at frustrated homicide kung maaaprubahan ng piskalya.

Kylie nagpatutsada sa mga bayolente

“Violence is never the answer,” ang makahulugang tweet ni Kylie Padilla.

Madaling isipin o ikonek na ang tweet na ito ni Kylie ay may tungkol sa nangyari sa The Oscars sa pagitan nina Will Smith at Chris Rock.

Ipinost ito ni Kylie kunsaan, nakapag-public apology na si Will sa pananampal na ginawa niya kay Chris dahil sa ginawa nitong pagbibiro sa kanyang Misis na si Jada.

At katulad ng ibang mga comment ng netizens, para kay Kylie, walang puwang ang violence sa kahit anong dahilan o paraan.