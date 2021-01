Ampaw ang kaso

Hindi naging maingat ang Makati City Police sa pagsasampa ng kaso laban sa mga nakasalamuha ng nasawing flight attendant ng PAL Express na si Christine Angela Dacera sa isang hotel sa Makati City noong Bagong Taon dahilan para mapalaya ang tatlo .

Iniutos daw ng Makati City Prosecutor General Benedicto Malcontento ang pagpapalaya sa tatlong suspek at ibinalik din ang kaso sa mga pulis para sa karagdagang pagsisiyasat.

Kasunod ng insidente ay nagsampa ang Makati City Police ng rape with homicide sa Makati Prosecutor’s Office laban sa 11 suspek at tatlo nga ang inaresto pero agad ring pinakawalan ng piskalya.

Nakakalungkot ito sa panig ng pamilya Dacera dahil mukhang back to zero na naman ang takbo ng kaso.

Kaya sana ay matutukan ito ng mga awtoridad upang tamang kaso ang maisampa at maiprisintang mga ebidensya upang mapanagot ang mga salarin at makamit ang hustisyang inaasam ng mga naulila ni Christine.

Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng paglantad ni Pangulong Rodrigo Duterte sa listahan ng mga kongresistang diumano’y kasabwat sa iregularidad sa mga infrastructure project sa Department of Public Works and Highways (DPWH).

Kamakailan kasi ay nagpahaging si dating House Speaker Alan Peter Cayetano na kaya nangyari ang paglantad sa pangalan ng siyam na kongresista ay dahil pinigil ni Speaker Lord Allan Velasco ang imbestigasyon hinggil dito.

Hindi lang yan dahil ibinida nito na bago masibak sa puwesto ay nakaamba ang komite nila Mike Defensor, Jonathan Sy Alvarado na mag-hearing tungkol sa mga katiwalian ngunit pinigilan daw ito ni Velasco.

Pero gaano katotoo na sa 20 na nakahain sa Committee on Good Governance and Public Accountability noon ay isa lang ang naka-schedule sa imbestigasyon ukol sa korupsiyon at ito ay ang anomalya sa PhilHealth.

Naalala ko rin na hindi ba’t bago pangalanan ni Pangulong Duterte ang mga kongresista ay naghamon si Defensor na manahimik na lang si PACC Chair Greco Belgica at kasuhan na lang ng PACC sa korte ang mga kongresista. Bakit ngayon ay parang gusto nilang maging bida?

Taliwas ang mga sinasabi ng mga ito ngayon sa mga banat nila noon. Tila tama si Buhay Party-list Rep. Lito Atienza sa pagsabing fake news ang ipinapakalat ng kampo ng dating speaker.

Lumalabas na walang basehan ang mga patutsada laban kay Velasco. Mabuti na rin at hindi ito pinapatulan ni Velasco.

Sabagay marami pang trabaho na dapat harapin ang ating mga butihing kongresista ngayong panahon ng pandemya.