Amoy kasalan na: Gabbi pinaubaya na ng magulang kay Khalil

Excited si Kapuso artist Gabbi Garcia sa kanyang pagbabakasyon sa Los Angeles, California kasama ang dyowang si Khalil Ramos. At ang mas lalong nakapagpaligaya sa kanya, masosolo nila ang paglalamyerda na wala ang kanyang mga magulang.

“Appreciation post for my Mom and Dad (hearts emoji). It will be my first long vacation without them,” caption ni Gabbi sa kanyang Instagram post.

Nagpasalamat nga ang aktres na ipinagkatiwala na siya kay Khalil ng kanyang mga magulang at pinayagan silang makapagbakasyon na magkasintahan.

“Thank you for allowing me to do this. I really-really appreciate this. I’m blessed to have parents who are allowing me to grow on my own. Thank you for trusting me,” say pa ni Gabbi.

Ipinakita rin ni Gabbi kung paano silang personal na inasikaso ng kanyang ina na flight attendant sa isang paliparan upang ihatid sa US.

“Dad and I love you so much (heart emoji). Have fun (kissmark emoji),” komento pa ng kanyang ina sa kanyang post.

Puring-puri nga ng mga netizen ang 23-anyos na aktres dahil sa paggalang nito sa kanyang mga magulang.

Marami nga ang nakapansin sa ina niya, na anila’y mapapagkamalang kapatid lang ni Gabbi. Mahusay rin daw itong FA, ayon sa ilan na naka-experience nang maserbisyuhan ng kanyang ina.

Going strong nga ang 5 years relationship nina Gabbi at Khalil, kaya naman ganu’n na lang ang tiwala ng kanilang parents sa magkasintahan.

Kaysarap nga namang mamasyal na wala kang itinatagong lihim sa iyong mga magulang. Naku, kasalan na kaya ang kasunod?

Sa kanyang Facebook stories, ipinasilip din ni Gabbi na safe silang nakalapag sa LA. Tila nga nakasabay pa nila sa flight si NBA superstar at Gilas Pilipinas player Jordan Clarkson dahil may clip siya nito habang nasa arrival area ang Fil-Am. (Batuts Lopez)