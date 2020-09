May naaaninag nang pag-asa sa pagsugpo sa CoViD-19.

Kamakailan ay hinayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na sa ngayon ay hindi pa pwedeng sabihin na tagumpay ang bansa sa pag-flatten ng curve ng pagkalat ng virus.

Ayon sa masipag na DOH Usec. na nakatrabaho rin ng inyong ilang taon na ang nakararaan sa larangan ng health policy ay “At this point, we cannot say we are flattening the curve.”

Nilinaw ng health official na nagkakaroon na ng positibong trend sa ginagawa ng bansa sa pagresponde sa pandemya.

Aniya, umaabot na ng 10 araw bago dumoble ang bilang ng mga kaso at death toll, na isang magandang pangitain.

“May mga good indication na nakikita natin na nakakaagapay ang sistema…” saad ni Vergeire.

“Bagamat may nakikita pa kasi tayo na mga specific areas na merong mga clustering, merong mga pagtaas ng kaso,” ayon kay Vergeire.

Nagkakaroon na ng pagdecongest ng sistema, nagkakaroon na ng mas maraming kapasidad para maka-accommodate ng mga pasyenteng nangangailangan for COVID-19, aniya pa.

Ang pagkilala na may problema pa sa kampanya laban sa pandemya ay susi para tuluyan nang mapuksa ang virus.

Madalas kasi sa gobyerno man o sa mga pribadong kompanya pati na sa ating sari-sariling buhay ay #in denial tayo na may problema.

Pilit natin ikinukubli ang mga suliranin habang ‘di pa ito malaki. Ngunit kung ‘di tayo aamin na may problema ay unti-unting sumisingaw ito.

Nagpapapanggap kasi tayo na okay lang tayo kahit hindi. Nagbi-business as usual samantalang may kailangang iwasto o may krisis na tatalo sa atin.

Karaniwan ay eksena sa opisina ang pagtanggi sa mgaproblema.

Naimbento tuloy ang Fishbone at 5 Why analyses dahil kailangan ay ugatin ang tunay na pinagmumulan ng isang problema. Kilala ang fishbone diagram bilang brainstorming tool. Pinasikat ito ng Toyota dahil sa kanilang #quest for quality car production. Ang inhinyerong si Ishikawa ang ang nakaisip nito. Binubuo ito ng malalaking tinik na madalas ay tumutukoy sa 5Msof Management: Man, Machine, Method, Measurements at Materials na may maliliit din na tinik o mga bahagi ng 5Ms. Ang mga tinik ay ang dahilan o ugat ng kawalan ng quality production. Ang ulo ng isda ay ang problema.

Ang 5 Why Analysis naman ay kahalintulad ng Ishikawa framework. Inuugat nito ang problema sa pamamagitan ng pagtatanong ng maraming bakit hanggang ang lahat ng dahilan mula sa simula patungong huli ay mailista, mapag-usapan at maliliwanagan. Halimbawa ng tanong dito ay: Bakit ka nahuli sa pagpasok sa trabaho. Marami tayong maisasagot sa tanong na ‘yan, ‘di ba?

Kaya kung nais na magkaroon ng solusyon ang problema ay dapat ‘wag itong ipagsawalang-bahala. Malimit na iniisip natin na basta mawawala na lamang ang problema kung “wapakels” o walang pakialam tayo.

“Di ibig sabihin na ‘pag deadma tayo sa problema ay na-solve na ito. ‘Pag tinanong nga daw ang Pinoy kung kumuşta s’ya ay walang ibang sagot kundi “okay lang”.

Sanay tayo sa isang tanong, isang sagot. Sadya bangparte ng kultura natin na ‘wag sabihin ang ating tunay na kalagayan o dahil ito sa ayaw natin pansinin ang ating paligid na puno ng mga ‘di kanais-nais.

Toxic positivity nga daw na sabihing #resilient (matatag)tayo dahil nasasanay daw tayo na magtiis at magsawalang-kibo kung ayaw natin ang pumuna o kaya ay magreklamo.

Kabuntot daw ng denial ang paghingi ng pasensya o “excuse me po” sa tinulugang problema na nagbunga pa ng ibang sakit ng ulo.

Ang deadline ay isa sa madalas pagtalunan sa trabaho. Naranasan na natin ito bilang manager o tauhan. Ilang beses na ba na nagtakda tayo ng deadline at nang ‘di ito matupad ay isang bagong deadline na naman ang i-set. At paano kung sa pangalawang pagkakataon ay ‘di ito muling nagawa? ‘Di ba’t problema ito ng kalingkingan na nagiging sakit din ng buong katawan?

Kaya ang denial at excuse ay nagpapalayo sa atin para magkaroon ng sagot sa ating mga kasalukuyang problema o makamit ang mga nais natin sa buhay o sa ating negosyo.

Ayon sa mga sikat na decision-makers ay “The first step in solving any problem is recognizing there is one.” You certainly can’t solve a problem by pretending there isn’t one. Nor can you find a resolution by making excuses. First you must admit there is a problem. Then you can explore what the causes are.”

Sa madaling salita, may dahilan kung bakit ‘di na-meet ang deadline. Pwedeng sabihin na ang kalendaryo ay suntok sa buwan. Isa pa ay kung ang mga hakbang sa paggawa ng isang proyekto o polisiya ay kulang-kulang. ‘Di rin umuusad ang programa ayon sa timeline dahil tatamad-tamad ang mga nagpapatakbo nito o kulang sa training o kaalaman ang mga tagapagpatupad at tagasunod.

Batay rin sa mga pag-aaral ang madalas na pinagmumulan ng problema ay ang tao. Bukod pa rito, ang problema sa tao sa kabuuan ay ang pinakamahirap na gawan ng solusyon.

Nagsisimula ang paglalapat ng tugon sa anomang pagsubok na kinahaharap natin sa buhay, sa ating pamilya at sa ating bansa sa pag-amin ng ating tunay na kalagayan.

Maging tapat at totoo para sa agarang aksyon at pinag-isipang desisyon.

Pahiram kaibigang Rey Pumaloy ng iyong mgapangungusap na “Huwag mag-deny, don’t tell a lie… aminin!”