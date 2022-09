Aminadong mababa sahod sa ‘Pinas! PBBM niluwagan pag-abroad ng mga nurse

Dadagdagan ang deployment cap para sa mga nurse na magtatrabaho sa ibang bansa.

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa 100th founding celebration ng Philippine Nurses Association sa Manila Hotel kahapon ng umaga.

Ayon sa pangulo, bubuksan muli ang slot para mas maraming Filipino nurses ang makapagtrabaho sa ibang bansa habang gagawa ng hakbang ang gobyerno para mapahusay ang oportunidad ng mga nurse na magtatrabaho sa Pilipinas.

“We will open more slots for the deployment of nurses abroad while striving to improve opportunities domestically,” anang pangulo.

Sa kasalukuyan ay nasa 7,000 mula sa dating 5,000 ang deployment cap kada taon ang pinapayagang makapag-abroad na mga nurse dahil sa pangambang baka maubusan ang bansa ng mga nurse na magsisilbi sa sariling bansa.

Humihirit ang gobyerno ng Germany, United Kingdom at ilan pang bansa sa Europa para magpadala ang gobyerno ng nurses sa kanilang mga bansa.

“With the PNA, boasting a 40,000 strong membership, I believe that together we have the ability, we have the strength to improve our nurses’ welfare and build on the Filipino distinction of excellence and competitiveness in the global health community,” dagdag ng pangulo.

Kasabay nito ay nangako si Marcos na patututukan ang isyu sa sahod ng mga nurse sa bansa sa pamamagitan ng pagsusulong na maipasa ang New Philippine Nursing Practice Act.

Sinabi ng pangulo na isa sa prayoridad ng kanyang administrasyon na matugunan ang isyu sa sahod at iba pang kapakanan ng mga nurse sa bansa para mas lalo pang mapahusay ang working condition ng mga ito.

Ang New Philippine Nursing Practice Act aniya ang tutugon sa malaking diperensya sa suweldo ng mga nurse na nagtatrabaho sa mga pampublikong hospital at mga priba¬dong ospital.

Hindi lingid kay Pangulong Marcos ang malaking problema sa sahod, allowance at benepisyo ng mga nurse sa bansa pati na sa isyu ng security of tenure ng mga ito kaya nakikipagtulungan aniya ang ehekutibo sa Kongreso para sa kapananan ng mga ito.

Malayo ang agwat ng sahod ng government nurses na tumatanggap ng hanggang P40,000 kada buwan kumpara sa mga nurse sa mga pribadong ospital na nasa P20,000-P25,000 ang sahod. (Aileen Taliping)