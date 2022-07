Aminadong laos na: RR Enriquez ‘di ‘magpapasawsaw’ kay Gerald

Tila epektib ang pagiging sawsawera ni RR Enriquez dahil napansin siya ni Ogie Diaz at naimbitahan na mag-guest sa YouTube channel ng huli.

During the interview nga ay napag-usapan ang pagyakap ni RR sa sarili bilang queen sawsawera o nakikisawsaw sa isyu ng ibang celebrity.

Alam naman daw niyang laos na siya, pero at least kahit papaano ay feeling niya, relevant pa rin siya. Lalo kung naa-appreciate ng mga tao ang kanyang opinyon.

Ilan nga sa mga isyung kanyang sinawsawan ay ang Mark Herras-Lolit Solis issue, Paolo Contis-Yeng Santos affair, Jane de Leon as Darna, Ella Cruz at “History is like chismis” issue, Maggie Wilson-Victor Consunji conflict, Aljur Abrenica at AJ Raval buntis issue at Skusta Clee-Zeinab love story.

May take rin siya tungkol kay Gerald Anderson at sa pagiging pakboy nito.

“Kung ako lalandiin niya ako, hindi ko siya papatulan. Masyadong gwapo. Hindi ako mahilig sa gwapo,” sabi ni RR.

Kinakasama niya ngayon ang star basketball player na si Jayjay Helterbrand.

Nang makilala umano niya si Jayjay ay galing ito sa divorce. Kaya tipong allergic ito sa kasal at sa pag-aanak. Which is ganu’n din siyang babae.

“This is my first time to hear a girl na ayaw nga daw ng kasal at ayaw ng anak. Kaya feeling ko du’n siya na-in love sakin. Kasi ‘di raw siya pressured,” kuwento pa ni RR.

Takot daw kasi siyang masira ang katawan niya kaya ayaw niyang magka-anak.

Tinanong ni Ogie kung bakit nga ba siya mahilig makisawsaw.

“Feeling ko may sense naman ‘yung pakikisawsaw ko. At saka hindi lang ako basta-bastang nang-aaway.

“At least ako, hindi ako nang-iintriga ng tao or nagki-create ng issue. Nagbibigay lang ako ng opinyon ko. Lahat naman tayo entitled to our own opinion,” sey pa ni RR.

Humihingi naman siya ng paumanhin sa mga artistang nasawsawan niya ang isyu.

“I believe na meron naman kayong kahit papaanong napulot sa mga pakikisawsaw ko. Kasi hindi naman ako basta-basta lang nakisawsaw.

“Sawsaw with a heart pa rin naman tayo. Pasensya na kung masyado akong brutally frank or honest. But I think we need that, specially now sa digital world.

“Yun naman talaga ang gusto kong mangyari. May kapulutan ng aral ‘yung pagiging sawsawera ko,” pagtatapos ni RR. (Batuts Lopez)