Dear Attorney Claire.

Tanong ko Lang po, meron po na dumating na notice sa aking lolo,, Ito yung statement of account ng buwis o amilyar ng lupa na 10 years na hindi binabayaran. Hindi namin kilala ang naka rehistrong pangalan sa statement of account, pero ang administrator ng lupa ay nakapangalan sa tatay ng lolo ko. Nang i-check namin, hindi namin akalain na meron palang buwis ng lupa na hindi nabayaran ng aming Lolo. We check po sa registered of deeds ang lot number at ang sabi hindi pa po na register. We check again sa assessor’s office, dun po namin nakita yung Lot No. kung saan sakto ang location nung hinanap namin, meron na pong nagsasaka ng lupa. Ano po ba ang dapat gawin. Babayaran ba namin ang buwis pero may nagsasaka na? O pwede po namin ma claim yung lupa?

Hintayin ko po ang inyong sagot. Salamat po

Sumasainyo,

Elna

Ms. Elna,

Elna, hindi maituturing na sa inyo ang lupa dahil lumalabas lamang na administrator ng tatay ng lolo mo o great grandfather mo. Ang mabuti ninyong gawin ay alamin muna kung sino ba ang taong nakarehistro sa Assessor’s Office at paano ito napunta at naipangalan sa sinasabi mong registered possessor ng lupa. Tandaan na ang lupa ay hindi pa rehistrado na ang ibig sabihin ay wala pa talagang kinikilalang may-ari kundi “possessor” lang dahil ang Declaration of Real Property Tax (Tax Dec) ay nagpapatunay lamang ng possession ng taong nagparehistro nito sa pangalan niya. Kung mapapatunayan naman na itong naunang nagparehistro ay biglang iniwan ang lupa at naiwan ito sa tatay ng lolo mo at ito naman ay inari niya ng 30 years na.. ang mga tagapagmana niya ay maaaring magamit ito para makapagpatitulo ng lupa sa pamamagitan ng extraordinary prescription — 30 years na inukopa ng tatay ng lolo ninyo. Dahil kayo ay kaapu-apuhan na ay malamang na walan kayong alam dito kaya mas makakabuti na mag-imbestiga na muna. kayo para malaman ang extent ng inyong karapatan.

Kasi kung hindi ninyo ito mapapatunayan ay hindi naman mapupunta ang lupa sa inyo kahit bayaran ninyo pa ito. Kung ipapasubasta naman ito ng lokal na pamahalaan ay doon na lamang kayo mag “bid” para sigurado na sa inyo mapupunta ang lupa. Tandaan din na kung dati namang may nabayaran na amilyar at. hindi lamang napagpatuloy ang pagbabayad ay dapat na 5 taon lamang ang babayaran na amilyar at mga penalties at hindi 10 taon. Sampung taon ang babayaran kung hindi pa nabayaran sa simula’t simula pa ang amilyar.

