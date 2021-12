Amihan nagpapaulan sa Luzon

Maulap na papawirin na may kasamang mga pag-ulan ang mararanasan sa Cagayan Valley at Bicol region gayundin sa mga probinsya ng Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Aurora at Quezon dahil sa amihan, ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) kahapon.

Bukod sa mga na­banggit na lugar, maaapektuhan din umano ng amihan ang Metro Manila at buong Luzon na makararanas ng maulap na papawirin na may kasamang pag-ulan.

Makararanas din ng maulap na papawirin ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao at may kasamang pag-ulan at pagkulog.