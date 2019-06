Amerikanong pedopilya dinampot sa Davao

DINAKMA ng mga tauhan ng Bureau of Immigration (BI) sa Davao ang isang Amerikanong pedopilya na wanted umano sa mga awtoridad sa Connecticut, United States dahil sa pang-aabuso sa bata at sangkot din sa child pornography.

Kinilala ni BI Commissioner Jaime Mo­rente ang 33-anyos na si Jason Eric Keller na hinuli ng mga opera­tiba ng ahensya sa district office ng Davao City habang nag-aaplay ng extension ng kanyang pamamalagi bilang isang turista.

“He seemed unaware that he we already have information about his crimes, and that he is already in our watch list of wanted foreign fugitives,” ani Morente.

Idinagdag pa na ang dayuhan ay agad na ide-deport dahil ang kanyang presensiya ay nagdudulot ng isang seryosong banta sa mga batang Pilipino. Pagkatapos ay ilalagay ito sa blacklist at bawal na itong muling makapsok ng Pilipinas.

Ayon sa BI Chief, si Keller ay may warrant of arrest sa isang US district court sa Connecticut noong Disyembre ng nakaraang taon matapos kasuhan sa pag-akit ng isang bata upang makisali sa sekswal na aktibidad at pagtanggap ng mga child pornographic material.

Sinabi ni Morente na noong Abril ng taong ito ang pamahalaan ng US ay nagpasaklolo sa BI na hanapin ang natu­rang dayuhan at maisama sa BI watch list at agad masampahan ng mga deportation charge. (Mina Aquino)