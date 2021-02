American rapper nagpalagay ng $24M diyamante sa noo

Nagbabalak ka ba na magpalagay ng tattoo o piercing? O kung hindi kaya ay mahilig gumamit ng mga accessory tulad ng mamahaling hikaw, kwintas, singsing at iba? Paano kung kaya itong pagsabayin, payag ka?

Nag-trending ang American rapper na si Lil Uzi Vert dahil sa kanyang bagong dyamante. Ngunit hindi ito matatagpuan sa kanyang suot na alahas kundi sa kanyang noo!

Nagpa-implant kasi ng malaking pink diamond sa noo ang rapper.

“Beauty is pain,” aniya sa caption ng kanyang post sa Instagram.

Ayon sa ulat, nagkakahalaga ng $24 milyon ang diamond na binili mula kay Elliot Eliantte na isa sa mga go-to jeweler ng mga big star sa Amerika.

Kwento pa ng rapper sa kanyang tweet, “I’ve been paying for a natural pink diamond from Elliot for years now. This one stone cost so much I’ve been paying for it since 2017. That was the first time I saw a real natural pink diamond.”

Dagdag niya, nasa 10 hanggang 11 karat umano ang dyamante at nagkakahalaga ng pinagsama-samang presyo ng lahat ng kanyang kotse at bahay.

Iba-iba naman ang reaksyon ng mga follower ni Uzi sa ginawang ito. May ilan na nagustuhan ang desisyon ng idolo habang ang iba ay nagtaka at napatanong paano ba niya hinuhugasan ang kanyang mukha ngayong may dyamante ito sa noo?

May netizen din na kinumpara si Uzi sa fictional superhero na si Vision.

Kaya biro ng isang follower ni Uzi, “That’s the last stone you better hide thanos is coming for you.”

Ilan sa mga sumikat na kanta ni Uzi ay ang ‘Bad and Boujee’ at ‘Sauce It Up’ noong 2017. (Vienne Angeles)