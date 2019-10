Amer, Meralco hinalo ang Phoenix DUMALAWA

STANDINGS

TEAMS W L

Talk ‘N Text 4 0

San Miguel Beer 3 0

NLEX 4 1

Meralco 3 1

Magnolia 2 1

Columbian 2 2

Barangay Ginebra 1 2

Blackwater 1 2

NorthPort 1 3

Rain or Shine 1 3

Phoenix 1 4

Alaska Milk 0 4

Mga laro sa Miyerkules: (Cuneta Astrodome)

4:30 pm – NorthPort vs Talk ‘N Text

7:00 pm – Rain or Shine vs Phoenix Pulse

Nagtrabaho si Baser Amer ng krusyal na 26 points, tig-4 assists at steal, at 2 rebounds para mapatagas ng Meralco ang Phoenix Pulse, 111-94, sa 44th Philippine Basketball Association Governors’ Cup 2019-2020 eliminations Linggo ng gabi sa Smart Araneta Coliseum.

Dalawang puntos puntos lang naiwan ang Bolts at dinistansiyahan ang Fuel Masters ng 28 saka tinibag ang rally tungo sa back-to-back win at sumampa sa solo 4th slot sa 4-1 record, binaltak pabagsak ang biktima sa 10th sa 1-4.

Nagtala si Chris Newsome ng triple double upang bitbitin ang Meralco tungo sa 111-94 panalo kontra sa problemadong Phoenix Pulse Fuelmasters sa eliminasyon ng ginaganap na 2019 PBA Governor’s Cup sa Smart Araneta Coliseum.

Pero para rin ang limelight sa kumolekta ng triple-double — 11 pts., 11 rebs. at 11 asts, dagdag pa ang 2 stls. at 1 blk na si Chris Newsome para rin sa Bolts. Nag-ambag si import Allen Durham ng 27 pts., 12 rebs., 3 asts. at 1 swat, at si Kier John Quintos na may 14 pts., 3 rebs., 3 asts. at 1 stl.

“Chris gives us a good game with his triple double and it gets us going. It is a good win for us as well as Baser,” ni Meralco coach Norman Black.

Itinala ng Bolts ang pinakamalaki nitong 28 puntos na abante sa 10:37 minuto ng ikaapat na yugto mula sa ikalawang tres ni Nard John Pinto sa 88-60 upang sandigan na sa ikalawang sunod na panalo.

Unang lumamang ang Bolts ng 15, 52-37, pa-80-61, sa pagtatapos ng third period

Napatalsik pa sa laro dahil sa dalawang sunod na technical foul si Phoenix coach Louie Alas, 7:31 sa second quarter dahil sa reklamo sa mga tawag ng referee.

Naghabol ang Bolts sa 7-9 sa 8:55 minuto ng unang yugto bago nito ibinuhos ang 13-0 run upang agad agawin ang 11 abante sa 20-11 iskor bago tinapos ang quarter na may 12 puntos kalamangan sa 28-16.

Ang iskor:

MERALCO 111 – Durham 27, Amer 26, Quinto 14, Almazan 14, Newsome 13, Faundo 8, Pinto 6, Canaleta 3, Jackson 0, Salva 0, Tolomia 0, Caram 0, Hugnatan 0, Jamito 0.

PHOENIX 94 – Phelps 31, Jazul 11, Garcia 10, Dennison 8, Gamboa 6, Chua 6, Perkins 4, Marcelo 4, Mallari 4, Wright 4, Napoles 3, Guevarra 3, Kramer 0.

Quarters: 28-16, 52-37, 80-61, 111-94. (Lito Oredo)