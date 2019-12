Amer lamog KAY ‘BOY kurot’ Pogoy

Semis 2 Game 3 ngayon:

(Smart Araneta Coliseum)

7:00pm — TNT vs. Meralco

BINU-BULLY daw ng TNT, lalo ni RR Pogoy, si ­Meralco guard Baser Amer sa matchup nila sa PBA Governors Cup ­semifinals.

Talo ang Bolts sa opener 103-94 sa opener nang magkasya lang sa katiting na 9 points si Amer.

Sa Game 2 noong Martes, sa halip na ­gumanti ay hinayaan ni Amer na ang laro niya ang magsalita.

Tumapos siya ng 20 points sa 114-94 win ng Bolts na nagbuhol sa ­series 1-1.

Nananakit na ang ­katawan ng 27-anyos na guard na tubong Davao City, gusto na niyang magpasaklolo sa referees.

“Actually, last game parang ang dami niyang kurot sa akin, eh,” ­bunyag ni Amer pagkatapos ng Game 2 win sa Smart ­Araneta Coliseum.

“As in may mga pasa ako… sa legs, pasa sa tiyan. Kung kinukurot niya ako, kung ­pinipisikal ako, okay lang part of the game. Pero hopefully, next game makita ng referee ‘yun kasi hindi na basketball ‘yun, eh.”

Bago ang Game 2 ay pinaalalahanan pa raw siya ng teammates at coaches.

“Sinasabi, ‘Baka ­kurutin ka ulit. Okay lang, basta galingan mo lang, ‘wag ka magpa-apekto,’” aniya. “Gawin niya ulit sa Game 3, Game 4 or ­maybe Game 5, I’ll just focus on my game. I just want to win.”

Ginamit pa raw nilang motibasyon ang ­pambu-bully para ­gumanda ang laro.

“Kasi nga parang nakakabastos na ‘yun,” ­dagdag ng 6-foot guard na produkto ng San Beda. “Wala naman akong ­ginagawa, wala kaming ginagawa sa kanila.

Pero andu’n ‘yung pambu-bully. Basta kami motivated lang kami. Gusto lang naming manalo and hopefully makabalik sa finals.”

Game 3 ng seryeng nauwi sa best-of-three mamaya sa Big Dome din. (Vladi Eduarte)