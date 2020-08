Nasubaybayan ko ang pag-usbong ng isang non-government organization na binubuo ng mga kabataan na nag simulang tumulong sa kanilang komunidad gamit ang “bente pesos”.

Dahil mga Millennial ay naipamalas nila ang pagiging malikhain sa kanilang mga kampanya para maengganya angkapwa na magpagulong ng kanilang adhikain na mas maramipang taong kapus-palad ang mabigyan ng ayuda.

Sa pagkakataong ito ay masasabi natin na buhay na buhay angkaluluwa ng bayanihan sa bansa.

May bukas pa talaga sa gitna ng patuloy na kaguluhan hatidng pandemya.

‘Di lang sa Pilipinas ito nangyayari.

May army of volunteers saan man sulok ng kalikasan.

Kung may fans ang K-Pop na daig pa ang army kung maingting na ipaglaban ang kanilang mga oppa ay mas higitna laganap ang may mabubuting puso na tahimik nanagdudugtong ng buhay at naghahasik ng positibong pananawsa mundo.

#Lifegoals ng marami sa atin ang makatulong.

Anim na bilyong dolyar ang naging kabuuang kontribusyon ng mga volunteer sa taong 2009 ayon sa pag-aaral ng isang

international humanitarian organization.

Abot sa 30 milyong katao ang nagpamalas ng kanilangpagkilos na walang hinihintay na kapalit sa nasabing taon.

Karamihan ay babae o 54% ang mga volunteer sa buongmundo.

Kung wala sila ay ‘di kakayanin ng mundo na pasanin anghirap at pighati dala ng mga kalamidad o peste.

Nasubok na ang power of volunteerism nang ginupo angVisayas ng bagyong Yolanda.

Buhos ang pagmamalasakit ng iba’t ibang tao sa buong mundona kung tutuusin ay ‘di nila kilala o kaano-ano.

Ang daming naging big brother noon at magagawa pa rin itolalo na ngayon.

Pagdamay sa bawat nasa bingit ng alanganin.

Dahil sa mga volunteer ay nagawang ngumiti ng mga biktimaat magkaroon ng pag-asa.

Silverlining ang tawag ng ilan dito.

Maraming pamamaraan ang volunteers kung paano nila iaalayang kanilang time, talent, treasure at trust sa mga organisasyong ang nais ay makapaghatid ng ngiti sa mgataong tila pinagsakluban ng tadhana.

Marahil ay nabasa nyo na rin ang mga kwento ukol sa mganaging biktima ng CoViD-19.

Dati ay nagkukubli sila sa “patient #” ngunit ngayon ay matapang na nilang hinaharap ang pagsubok sa kanilangbuhay.

Nais ng isa sa mga naging confirmed o positive na maipasaang kwento ng kanyang karanasan at kung paano s’ya nakipaglaban sa salot na virus.

Aniya, kaysa mahiya dahil sya ay infected ay dapat na magingbukas s’ya sa na ibahagi ang malungkot na bahagi ng pagiging CoViD survivor.

Kahit na may stigma ay ‘di na nila alintana.

Biro nga ng isang pasyente, “at least ay napabilang sya sa history”.

Maaaring maging positibo kahit negatibo ang sitwasyon.

Wala nang makapipigil sa kanila na bigyan ng mukha ang mgabiktima ng virus.

At dahil mapalad na nakaligtas at gumaling mula sa sakit ay pwede na rin syang maging testimonya ng pagbangon.

Ibig ng ilang maging inspirasyon sila sa mga taong sakasakuluyan ay lumalaban pa.

Kasama na rin ang paalala nila sa madla na patuloy na mag-ingat at sundin ang panuntunan para maiwasan ang pagdapong sakit.

‘Yan naman ang ambag nila lalo pa’t walang sinoman ang maygusto ba danasin ang madilim na yugto na ‘yun.

Sa totoo lang anila, sa Diyos sila kumapit at sa suporta’tpagmamahal ng kanilang pamilya’t kaibigan.

Bagong umaga at bagong panimula.

Kung binigyan pa tayo ng bagong pagkakataon ay maaaringmay misyon pa nga na ibinigay sa atin para gawin o ipagpatuloy.

‘Di naman kailangan na maging bayani o extraordinary o kaya’y superhero.

Marami ang mumunting pamamaraan na makibahagi sakampanya para masugpo ang salot.

1) Maghinay-hinay sa pagbibitaw ng salita lalo na kung may kinalaman sa mga biktima, direkta man o hindi, katulad ng mga nawalan ng trabaho o pagkakakitaandahil sa pandemya. Huwag naman sana na magmula itosa mga nasa pwesto. Sana ay maging maingat sila sapagganap sa kanilang tungkulin at ‘wag laban o bawi sakanilang mga pahayag.

2) Iwasang gawing katawa-tawa ang pagsusuot ng faceshield at face mask lalo pa’t naturingan na may mataas napinag-aralan at “may kokote”.

3) Tigil muna ang send-off party na may acoustic bandtapos ay itatanggi na walang naganap samantalangnarinig ng mga kalapit-bahay ang kaluskos ng bisita at dagundong ng musical instruments.

4) Huwag nang sobrang maghangad ng kita o pera sapanahon ng pandemya. Ngayon pa ba tayo mag-iisip namakalamang sa kapwa gayong ang buong mundo ay unti-unting pinipilay ng coronavirus. Ibenta lang na may sapatang kita ang mga produktong pam-pandemic lalo na samga OFW na matagal natigil sa trabaho.

5) Wala munang palaparan ng papel o pag-epal sa mgatulong o ayuda. Malayo-layo pa ang eleksyon. Serbisyomuna at ipagpaliban muna ang pulitika. May panahonpara sa lahat ng bagay.

6) Suriin ang mga nababasa at pakaisipin bago ishare anganomang post sa Facebook. Baka fake news ang iyongikinakalat kahit pa nakatatawa ang mensahe nito.

7) Sa mga kumpanya, nawa’y hanggang maaari ay ‘di mag-tanggal agad ng tao kung may magagawa pangalternatibo kagaya ng 3 days in a week na pasok.

8) Kung empleyado naman, alam natin na mahalaga angkita sa ngayon ngunit kung may sintomas ng sakit ay iwasan na munang pumasok sa trabaho. Health is wealth.

9) Marami ang nagbibisikleta ngayon kaya pareho dapatmag-ingat at magbigay-galang ang mga drayber at mgasiklista.

10) Kung may sobrang pera, gamit o pagkain ay ipamahagiito sa ibang nangangailangan. Babalik ang biyaya ngsiksik, liglig at umaapaw.

May maidagdag pa ba kayong ambag, Ka-let’s go?