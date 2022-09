Amasonang lider ng CPP-NPA timbog sa Capiz

Isang mataas na lider umano ng Communist Party of the Philippines-New People’s Army (CPP-NPA) ang dinakip ng magkasanib na pwersa ng 3rd Infantry Division (3ID) ng Philippine Army at Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) ng Philippine National Police (PNP) sa Roxas City, Capiz.

Ayon sa ulat, inaresto si Lenilyn Custorio Jayson, 45-anyos, at finance officer umano ng teroris¬tang grupo dahil sa mga kasong illegal possession of firearms and explosive.

Tatlong suspek sa nasabing kaso ang kasama sa inisyung warrant of arrest ni Roxas City Regional Trial Court Branch 19 Judge Esperanza Isabela Poco-Deslate pero si Jayson lang ang nadakip ng mga awtoridad.

Narekober mula kay Jayson ang .45 Caspian pistol; caliber .45 Colt pistol; dalawang piraso ng magazine assembly para sa caliber .45; 82 rounds ng live ammunition; isang unit ng MK2 grenade hand fragmentation; isang PRB 423 grenade hand fragmentation; at iba pang personal nitong gamit.

Si Jayson ay kilala sa alyas na Sandra o Elizabeth, at isa umano sa mataas na finance officer ng CPP-NPA sa Panay Island.

Kumpiyansa rin ang militar na sunod na mahuhulog sa kanilang mga operasyon ang ilan pang matataas na opisyal ng CPP-NPA.