Amanda Bynes isiniwalat ang pagkalulong sa droga

Nagsalita na for the first time ang former Hollywood teen actress na si Amanda Bynes tungkol sa kanyang naging highly-publicized drug addiction.

Sumikat si Amanda Bynes noong 1999 dahil sa Nickelodeon show niyang The Amanda Show. Nagbida ito sa mga hit teen films niya na What A Girl Wants, Big Fat Liar, Love Wrecked, She’s The Man, Sydney White at Hairspray.

Sa naging feature kay Amanda sa Paper Magazine, isiniwalat nito ang kanyang naging breakdown na nauwi sa paggamit ng droga at ang naging struggle niya for 10 years para labanan ito.

Inamin ng 32-year-old actress na nagsimula siyang tumikim ng illegal drugs sa edad na 16. Nagsimula raw sa marijuana hanggang sa tumikim na siya ng iba’t ibang drugs.

“Later on it progressed to doing molly and ecstasy. I tried cocaine three times but I never got high from cocaine. I never liked it. It was never my drug of choice. I definitely abused Adderall,” sey ni Amanda.

Dahil sa paggamit ni Amanda ng droga, maraming nawalang trabaho sa kanya dahil parati raw siyang bangag. Huling pelikulang ginawa niya ay ang Easy A with Emma Stone in 2010.