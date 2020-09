Amanda babu sa volleyball

PANIBAGONG hamon ng buhay ang kakaharapin ni dating Adamson University varsity Amanda Villanueva matapos magretiro sa paglalaro ng volleyball.

“Every end is a new beginning. Thank you, volleyball. Thank you to the community. You will always be in my heart. Cheers to life!” sabi ng 28-anyos na si Villanueva.

“It was love at first dig. Fresh from grade school, a bit confused of what I want do with my life, until I met my high school coach, Coach Sheila Lauchengco.”

“She became a mentor and guided me ever since. I learned the value of hard work and sacrifice. Volleyball became my ticket to endless possibilities. I’ve spent nearly half of my life growing in this sport. From a young kid to being a teenager, to entering awkward years, pro level, and to who I’ve become now,” dagdag pa nito.

Nagpost din si Villanueva ng pasasalamat sa mga taong tumulong sa kanya sa loob ng 13-taon na paglalaro mula sa high school coach na si Lauchengco hanggang sa kanyang collegiate at pro teams.

Kasama si Villanueva na nagwagi ng titulo sa UAAP sa Adamson Lady Falcons noong 2014 bago sumali sa BanKo Perlas sa Premier Volleyball League (PVL) at Sta. Lucia Lady Realtors sa Philippine SuperLiga (PSL). (Lito Oredo)