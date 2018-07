Amalia pinaiyak ni Alonzo

Pinasaya ni Alonzo Muhlach ang kanyang lola na si Amalia Fuentes nung dalawin niya ito at kantahan ng A Million Dreams na ikinaluha naman ng ilang netizen.

Ipinost ito ni Alonzo mismo sa kanyang social media account na ngayon ay umaani na ng maraming likes and views at talaga namang maraming puso ang kanyang na-touch.

Alam naman natin na ang Queen of Philippine Movies ay na-stroke noong 2015 pa at ngayon ay patuloy na nagpapagaling, kaya ang isang kanta mula sa kanyang apo ay sapat na upang maging masigla ang kanyang araw at magbigay ng mga ngiti sa kanyang mukha.

Nakikita sa video na nakahawak-kamay ang child star sa kamay ng kanyang lola, habang halata ding sinasabayan ni Amalia ang kanyang pagkanta ni Alonzo sa pagbuka ng kanyang mga bibig.

Marami ang pumuri sa anak ni Niño Muhlach sa gesture niyang ito dahil, oo nga, maraming kabataan ngayon ang nakakalimot na sa kanyang mga lola lalo kapag nagkakaroon na ito ng karamdaman.

Ang ginagawa nga ni Alonzo ay isang malaking inspirasyon sa iba na habang may pagkakataon pang makassama ng inyong mga lola, hangga’t kaya pa nitong ma-appreciate ang ginagawa niyo sa kanya, ay gawin na ngayon.

Korek!