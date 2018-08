AMA sports program, full support si Chairman Amable R. Aguiluz V

ISA sa pinakaimportante sa sports program naming mga sports director ay ang suporta ng management o ng mismong may-ari ng eskwelahan.

At ako bilang sports director ng AMA University ay isa na sa maituturing na maswerte dahil sa walang pasuba­ling suporta na ipinagkakaloob sa akin ng aming AMA Chairman Amable R. Aguiluz V, President Amable C. Aguiluz IX at Senior VP Arnel Hibo, kaya’t na­giging matagumpay ang aking sports program.

Isa kami sa eskwela­han ng buong Pilipinas na may grassroot level program hanggang sa pinakamataas na level ng sports gaya ng AMA Online PBA D-League, pang-anim na na­ming walang patid na partisipasyon sa liga.

Marami na ring player ang dumaan sa amin at ang iba’y nasa PBA na gaya nina Jeron Teng, Jeramy King, Rashawn McCarthy, Juami Tiongson at marami pang iba.

Ang swabe lang, pareho kasi ang pananaw ng aking mga boss – ang makatulong kami sa kabataan na maipakita ang kanilang galing sa sports at mabigyan sila ng libreng pag-aaral. Naniniwala ang management na ito ay isang paraan upang makatulong kami sa mga batang nangangarap makapag-aral ng libre sa eskwelahan.

***

Sa Sept. 1, 2018 idaraos ang 2nd conference ng AMA Cup at ito’y magkakaroon ng apat na division sa mga isinilang sa taong 2001, 2002, 2003 at 2006. Libre po ang ligang ito at wala tayong babayarang quota/tournament fee.

Welcome sa lahat ng eskwelahan sa Pilipinas at mga club team na gaganapin ang mga laro sa AMA University Proj. 8 sa Quezon City, tuwing Sabado-Linggo at puwede rin ganapin sa ibang court depende sa kahilingan ng eskwela.

***

Binabati natin ang isa sa pinakapaborito kong kumare na si Ivy Chua ng kanyang maligayang kaarawan na parang ‘di tumatanda ang itsura. Happy Wedding Anniversary naman kay Mr. Terry & Mrs. Christine Balangkid ng Cebu City na very supportive sa ating programa.

Gayundin ang pagbati kay Mommy Lon Cansino, team owner ng Rumors Basketball team na nagkamit ng 7 Championship at sa walang-sawang pagtulong sa kabataan ng Brgy. Holy Spirit, Quezon City.

Malapit na rin po ang pag-arangkada sa Kyusi ng QCAA tournament na pinangunahan ni Jordan Tolentino, kung saan adhikain ang makatulong sa grassroot level program ­lungsod.