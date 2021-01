AMA Online Basketball 2 Module patapos na

MAGTATAPOS na ang AMA 1on1 Online Basketball Training Module 2.

Maraming mga bagong skill ang natutunan ng mga estudyante na ginagawa sa kanilang mga tahanan.

Susunod ang Advance Online Training kung saan nagvi-video sila sa court mismo mag-isa.

Dito ay tuturuan siya ng mga shooting skill at ibang moves na gagawin niya sa loob ng court.

Nagpapasalamat ako sa aming Chairman Amb. Amable R. Aguiluz V, President Dr. Amable C. Aguiluz IX at VP Darwin Dominguez na walang sawang sumusuporta sa aking sports program sa online at patuloy na suporta sa mga loyal naming players na simula elementary ay nasa amin na.

Namamayagpag sa Western Conference ang Los Angeles Lakers na may kasalukuyang 11 wins at 4 losses.

Matapos ang kanilang pagkatalo sa Los Angeles Clippers sa kanilang unang game 116-109, nagpasiklab ang Lakers sa pamumuno ng kanilang kapitan na si LeBron James at nagtala ng 7-0 road wins.

Pinatumba ng Lakers ang San Antonio Spurs ng dalawang beses sa Staples Center noog December 31, 2020 sa iskor na 121-107.

Pinangunahan ni LeBron ang Lakers sa kanyang 26 points at Anthony Davis na tumipa ng 20 points.

Perfect 6 of 6 sa tres si Wesley Mathews na nag-ambag ng 18 puntos.

Pinabagsak ulit ng Lakers ang San Antonio nitong January 2 sa iskor na 109-103, binuhat ni Davis 34 points at LeBron 26 points ang kanilang koponan.

Pinatumba din ng Lakers ang Memphis Grizzlies sa kanilang bakuran ng dalawang beses nung January 4 at 6, sa una nilang pagtatapat umiskor ang Lakers ng 108 habang 94 naman sa Grizzlies, nanguna pa rin si James na may 22 at Davis 17.

Sa ikalawa nilang bakbakan, naungusan nang bahagya ng Lakers ang Memphis sa iskor na 94-92, binitbit pa rin ni James 26 points at Davis 26 points ang kanilang koponan.

Sana magtuloy na ang kanilang magandang samahan at makamit nila ang back to back pero matagal pa ang karera.