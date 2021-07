Ama hinalay, binuntis anak dinampot

Swak sa kulungan ang isang ama na sinasabing gumahasa at nakabuntis sa sarili nitong anak sa bayan ng Tuao, Cagayan.

Kinilala ng Police Regional Office – Cagayan ang suspek sa alyas lamang na ‘Ricardo’, residente ng nasabing bayan.

Sa report, ayon sa pulisya, bago ang pagkakatuklas sa kanyang panggagahasa sa kanyang sariling anak na babae, sinita at kinompronta ng mga nagpapatrolyang pulis si Ricardo na walang suot na face mask ngunit nagmatigas ito kaya hinuli ng mga awtoridad.

Dito, nakapkapan mula sa kanya ang isang homemade handgun na may dalawang bala, at isang sachet ng hinihinalang pinatuyong dahon ng marijuana na may fruiting tops.

Nang kuhanan ng impormasyon­ sa tanggapan ng Tuao Police Station­ (TPS) ang suspek, napag-alaman na siya ang hinahanap na indibidwal dahil sa panghahalay nito sa menor-de-edad na anak na 6 buwan nang buntis.

Napag-alaman na si Ricardo ay sinampahan ng kasong incest rape noong Hulyo 19 at nahaharap din sa kasong comprehensive dangerous drugs, anti-illegal possession of firearms and ammunition law at paglabag sa mga panuntunan kaugnay sa Coronavirus Disease 2019. (Allan Bergonia)