Ama: Haligi ng tahanan

Kumusta, mga kababayan kong Bicolano? Sa Linggo, Hunyo 19, ay muling ipagdiriwang ang Father’s Day sa Pilipinas at sa iba pang panig ng mundo. Ngayon pa lang, hayaan ninyong batiin ko ang milyun-milyong ama ng tahanan ng Happy Father’s Day!

Kapag sinabi nating ama, siya ang nagsisilbing haligi ng tahanan. At kapag sinabi nating haligi, ito ang pinagkukunan ng lakas at katatagan ng isang bahay. Kapag mahina o marupok ang haligi, humahapay o kaya’y natutumba ang bahay sa malakas na unos.

Tipikal na tungkulin ng ama na buhayin ang pamilya. Kumakayod para sa pang-araw araw na panggastos ng pamilya, pampaaral sa mga anak at iba pang pangangailangan. Sa makabagong panahon, tumutulong na rin ang mga ama sa gawaing bahay.

Napakahalaga ng maayos na relasyon ng ama sa kanyang mga anak dahil dito nahuhubog ang personalidad ng mga bata hanggang maging responsableng miyembro ng lipunan. Sa tahanan nagsisimula ang pag-unlad ng ating mga anak.

Kaya sa Father’s Day, ipadama natin sa mga Tatay ang kanilang kahalagahan lalo na at matindi ang pinagdaanan nilang krisis dulot ng COVID 19 pandemic.

May mga kababayan din tayong Tatay sa Sorsogon na dumadaan ngayon sa matinding pagsubok dahil sa pagputok at pagbuga ng abo ng Bulkang Bulusan. Kaya naman ang inyong lingkod at Ako Bicol Party-list ay patuloy sa paghahatid ng tulong sa mga apektadong barangay.

Noong Hunyo 5, namahagi ang AKB ng daan-daang galon ng malinis na inuming tubig sa apat na barangay sa Juban, Sorsogon (Brgy. Bacolod, Sangkayon, Buraburan at Catanusan). Kasabay ng tubig ay patuloy pa rin ang pamamahagi ng facemasks bilang proteksyon sa usok at mabahong amoy ng abo at bilang pananggalang na rin sa COVID-19.

Noong nakaraang linggo, kinapos sa inuming tubig ang mga residente ng Barangay Puting Sapa na pansamantalang naninirahan sa evacuation center sa Barangay Tughan kaya agad nagpadala ang Ako Bicol ng bottled water doon.

Ipanalangin po natin sa Panginoon na sana’y tumigil na ang pag-aalburoto ng Bulkang Bulusan. Dahil po sa isa na namang phreatic eruption noong Linggo, nakansela ang walong flights mula sa Ninoy Aquino International Airport patungong Kabikulan.

Sa kabila nito, kumpiyansa ang pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon na babalik na sa normal ang sitwasyon kaya hindi na ipinag-utos ang paglilikas sa mga residente ng apektadong barangay.

Nagpapasalamat ang Ako Bicol sa Rotary Club of Legazpi Central at Sunwest Care Foundation sa pakikipagtulungan at pagkakaroon ng iisang layunin na magbahagi at mag-abot ng tulong sa ating mga kababayang apektado ng pagputok ng Bulkang Bulusan.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!