Magsisimula na susunod na buwan ang AMA Cup Season 3.

Nagkampeon ang San Beda University sa 12 Under (born 2006) and 15 Under (2003).

Samantala ang Eagles ang nanaig sa 16 Under (2002). Ngayong darating na Disyembre, muling mag-uumpisa ang AMA CUP sa ikatlo nitong season.

Mahigit sa 50 team na pinagsamang school, club and community based teams ang nag-inquire at gustong sumali.

Ang AMA CUP na tumutulong sa mga programang pangkabataan ay libre at walang tournament fee.

Congratulations po sa AMA 19 Under na na-sweep ang elimination round at sasabak na semis ng Breakdown Basketball ngayong darating na Sabado, November 9 sa Moro Lorenzo Gymnasium sa loob ng bakuran ng Ateneo De Manila University.

Lalabanan ng AMA 19 Under ang Xavier School – San Juan.

Pinangungunahan ang AMA 19 Under, nagpapasalamat kami sa walang sawang suporta sa aking sports program na pangwalong taon na, ng aming Chairman Amb. Amable R. Aguiluz V at Dr. Amable C. Aguiluz IX.

Magandang experience ang pagpunta namin sa Jakarta, Indonesia kung saan matatanda at malalaki ang nakalaban namin.

Para pagbalik nila sa liga ng kanilang edad ay umangat ang kanilang laro at ngayon naman iniimbitahan ang AMA seniors basketball para maglaro sa Thailand para makalaban ang kanilang national team.

Kinabibilangan ito nina Reed Baclig, Earl Bryan Ceniza, Joshua Villamor, Christian Camay, Eriz Romero at JC Yambao na pawang mga born 2002 lang at nag-eedad ng 17 yrs. old.

Kabilang din sina Alec Catorce, Cymond Santos, Joshua Seda, Allen Rodriguez, Nikon Alina, Christian Germino at Kobe Cruz.

Nagpapasalamat ako sa bumubuo ng Break Down Basketball League sa pagbigay ng oppotunidad sa mga kabataang manlalaro na sina Gil Salandanan, Jay Adevoso at Edwin Coral.

Nakikiramay kami sa isa sa pinakamasugid na sumusuporta sa AMA sports na ina ng aking manlalaro na si Reed Baclig. May you rest in peace!

Binabati ko ng maligayang kaarawan si Buboy Berdin.

Magkakaron ng tryout ang AMA Online PBA D-League team tuwing Lunes, Martes at Miyerkoles alas-12:00 ng tanghali sa AMA university wooden court sa QC.

Pinapasalamatan ko po si Col. Redge Fider sa patuloy na paggawa ng kabutihan sa Philippine National Police.