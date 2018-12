Kakatapos lang ng tatluhan ng Hotshots sa Sta. Terisita covered court sa Quezon City na sinalihan ng iba’t ibang club teams at school teams sa panguguna ng AMA University na nahablot ang kampeonato sa 16-Under Division sa panguguna nina Joshua Villamor, Jc Yambao, Eriz Romero & Christian Camay.

Nagpapasalamat ang team sa aming AMA Chairman Amable R. Agui­luz V at President Dr. Amable C. Aguiluz IX.

***

Maganda ang nilalaro ng parehong koponan sa PBA Finals sa pagitan ng Alaska Aces at Magnolia na kapwa humantong sa 2-2 kartada ng best of 7 series.

Pinakita ni Paul Lee ang kanyang husay sa offense pati na rin sa defense kaya walang dudang itinanghal na Best Player of the Conference at si Mike Harris ng Alaska ang Best Import.

Gayunman, meron pa ring nagpapakita ng galing na para sa akin ay all around player din na si Vic Manuel ng Aces gaya din ni Lee, na ‘di lang sa opensa kundi maaasahan din si Manuel sa depensa.

Una pa lang naming makita sa PBL rookie draft noon, ay hindi kami nagkamali na malayo ang mararating ni Vic na aming naging player noon. Napakabait n’ya lalo na sa kanyang pamilya kaya ‘di ako nagulat kung nasaan siya ngayon dahil isa siyang masipag at matiyagang player.

***

Open pa rin ang pa-tryout ng AMA ONLINE PBA D-League tuwing Lunes,Miyerkoles at Biyernes, 10:00 am sa sa AMA University wooden court Project 8 Quezon City.

Pampitong sunod na taon nang kasali sa PBA D-LEAGUE at ito po’y school base team at non foreign player na naglalaro kasi gusto namin na mabigyan ng oportunidad na makapunta sa PBA dahil yun naman ang adhikain ng AMA Management. Marami na ring dumaan sa AMA Online Team na ngayo’y nasa PBA na, kaya’t imibitado namin kayo na sumubok at maging parte ng team at maabot ang pangarap na makapunta sa pro league.

***

Iniimbitahan ang lahat na sumali sa Boleros Basketball League sa Disyembre 17,2018 sa St. Joseph court Brgy. Holy Spirit Quezon City sa panguguna ni Coach Eugene Ocampo at team manager Jason Adora na may edad na 18-U,15-U,at iba pang division.

Magkakaroon din ng One Game trophy ang AMA womens volleyball team versus Rumors Club team sa Brgy. Holy Spirit din sa pamumuno naman ni Mommy Lon.

***

Binabati namin si Boss JC ng maligayang kaarawan at salamat sa suporta na ibinibigay mo sa amin pati na rin sa aming utility na si Samuel Gualiza at AMA Srs. player JR dela Rosa.

Gayundin kina Mam January Duterte asawa ni Boss Paolo Duterte ng maligayang kaarawan at salamat sa pag-imbita sa akin sa kanilang tahanan sa Davao at sa aming AMA President Dr Amable C Aguiluz IX. Salamat sa walang sawang suporta sa aming sports program.