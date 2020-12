AMA, Abante Sports mamahagi ng Pamasko

SA kabila ng mga nararanasan nating pandemya ngayon taon, may mga tao pa rin na likas ang pagmamahal sa kapwa na kahit tinamaan din ng delubyo sa buhay ay nakukuha pa ring mamahagi ng biyaya sa mga mas nangangailangan.

Ang AMA Sports na pinamumunuan ng inyong lingkod bilang sports director ay nagpapasalamat sa supporta ni Chairman Ambassador Amable R. Aguiluz V, President Dr. Amable C. Aguiluz IX at VP Darwin Dominguez, handa ulit silang magbigay ng saya at ngiti sa ating mga nangangailangan na kababayan ngayong darating na araw ng Pasko.

Ganun din sa aking Abante Sports family sa pangunguna ng aming editor na si sir Ferdz Delos Santos na handa rin mamahagi ng biyaya sa ating mga kababayan.

Nagpapasalamat din po ako sa Jackpot Online Shop, Food Alert at kay kuya Peter Herrera na sumusuporta sa aking adhikain ngayon darating na Pasko.

Mabuhay at patuloy po tayong pagpalain lahat.

Get well soon din kay Mayor Vergel Meneses.