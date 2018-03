AMA 15-U basketball team namamayagpag sa KABAKA 17-U

BUMIBIRIT na ang AMA 15-Under boys basketbol team sa 2018 KABAKA Basketball Tournament 17-U nina Cong. Cristal Bagatsing at tournament head Ronnie Canlas.

Pagkatapos ng eliminations sa kanilang bracket, maghihintay na lang sa mananalo sa kabilang bracket para sa semifinals ang team ko.

Giniba ng AMA ang Paco Catholic School, Ma­nuel A. Roxas High School at Araullo High School sa kabila nang mala­lakas at malalaki kumpara sa koponan ng AMA.

Pero nagsilbing san­da­ta­ ng AMA ang kanilang bilis at pagkakaisa kaya nakamit ang unang puwesto sa bracket.

At dito’y nagpapasa­lamat ang tropang AMA sa walang sawang pagsuporta nina AMA Chairman Amable R. Aguiluz V at Senior Vice President Arnel Hibo.

***

Patuloy na ang Tapang at Malasakit National Basketball and Volleyball Tournament ni Paolo ‘Pulong’ Duterte sa Rizal at Bulacan na buong pusong sinusuportahan ng bawat governor at mayor.

Gayundin ang pagbiyahe ko sa Subic, Iloilo, Cebu at NCR para sa programang grassroot na ito na layuning mailayo ang mga kabataan sa masasamang bisyo.

***

Binabati ko ang Bulacan Kuyas sa dalawang sunod na panalo namin sa 1st Maharlika Pilipinas Basketball League 2018 kontra Caloocan at Quezon City.

Nangunguna sa pagsuporta sa team sina ni Congressman Jonathan Sy-Alvarado at Coach Konsehal Cris Baluyot at ang inyong lingkod na patuloy na umaasa na magtuloy-tuloy ang panalo sa mga susunod na laro ng team.

Bumubuo sa Kuyas ang mga beteranong sina Marlou Aquino, Stephen Siruma, Jayr Taganas, James Martinez, Wowie Escosio at Jovit dela Cruz, na pawang nagpapakitang-gilas sa kanilang mga laro.

Sana’y suportahan niyo kami sa susunod na laban pa kontra Batangas-Tanduay sa Imus City, Cavite.

***

Goodluck sa AMA seniors basketball team sa kanilang quarterfinals game kontra De La Salle Univerrsity-Dasmarinas City sa NCRAA.

Lider ang AMA sa kanilang bracket tapos manalo laban sa PMMS, EAC, Muntinlupa, PATTS at UMaK.

Hanggang sa Biyernes po uli mga katoto.