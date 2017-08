Alyssa Valdez, Marlou Aquino, et al. ‘under cover’ ni Faeldon

Isiniwalat na ni Customs Commissioner Nicanor Faeldon kung bakit kumuha siya ng mga sports figure na katuwang sa anti-coruption drive ng Bureau of Customs (BOC).

Ayon kay Faeldon, kinuha niya ang serbisyo ng volleyball star na si Alyssa Valdez at mga kilalang icon ng Philippine Basketball Association (PBA) na sina Kenneth Duremdes, Marlou Aquino at EJ Feilh para tumulong sa Intelligence Division ng ahensya.

Katwiran ng BOC chief, walang mag-akalang kumukuha ang mga ito ng mahahalagang impormasyon kaya naging epektibo sila sa trabaho sa intelligence.

Pero ngayong nabunyag na aniya ang kanilang identity, malabo nang maging epektibo pa ang mga ito sa pagkuha ng impormasyon.

“Dahil nga sa na-expose na sila ngayon ay hindi na sila effective pa,” giit ni Faeldon.

Ipinaliwanag din ng opisyal na may ibang pakay pa kung bakit mga sports icon ang kanilang kinuha sa BOC.

Sinabi ni Faeldon na malaki ang naitutulong ng mga atleta para sa physical fitness ng mga empleyado ng BOC na walang ginagawa kundi nasa loob lamang ng opisina at nagsisitabaan.

“This is not something that we put up. This is a well-thought out program. …we consulted COA regarding sports development program,” pahayag ng opisyal.

Nakatutulong din umano ng malaki ang mga atlera para linisin ang masamang imahe ng BoC sa publiko na kilalang nababalot ng kurapsyon at katiwalian.

Kasabay nito, nilinaw ni Faeldon na ang mga atleta ay hindi regular na empleyado ng BOC kundi kinuha lamang sila bilang contractual o job order.